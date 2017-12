Numărul persoanelor care nu pleacă în vacanță s-a redus la jumătate, în ultimii 10 ani

În ultimii zece ani, numărul persoanelor care nu pleacă în vacanță s-a redus, iar jumătate din populație pleacă în vacanțe interne, în timp ce turismul extern aproape s-a triplat, relevă datele unui studiu realizat de un tour-operator. În ultimii zece ani, consumul turistic a crescut cu 39%, cel mai mare aport la această creștere avându-l persoanele cu vârsta de peste 55 de ani (+35%), urmate de "aspiranți" (26-35 ani) cu 21%. O altă concluzie importantă este dată de faptul că, în ultimii 10 ani, persoanele cu venituri mici (sub 200 euro/persoană) au contribuit cu cea mai mare creștere la consumul turistic (+17%), fapt datorat ofertelor speciale de tipul "Înscrieri Timpurii", bazate pe reduceri pentru achiziția din timp a biletelor, oferte care nu existau înainte. În schimb, persoanele cu venituri mai mari și-au păstrat consumul turistic, renunțând totuși la vacanțele extravagante de tip "once in a life time".