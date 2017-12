Numărul Protecţiei Consumatorilor, apelat non-stop!

22:23:55 / 27 Februarie 2016

OUA STRICATE LA CARREFOUR ARENA - BERCENI

0219551-la acest telefon nu raspunde nimeni-am sunat in intervalul 22,00-22.10 cu bonul fiscal nr.139/27.02.2016/ora 13.30, am cumparat un carton cu 20 de oua de la carrefour arena ,oua de la ferma valea mare ,dambovita-sub marca ALBERT SMART EGGS-avea o eticheta alba cu data 09032016,aceasta putind fi dezlipita cu usurinta. 2 oua pur si simplu au pocnit cind am desfacut ambalajul,fiind stricate si au aruncat o putoare oribila... asa ca am procedat la aruncarea la gunoi a tuturor oualor poate ca e cazul ca miine 28022016 sa se intreprinda un control si la arena si la firma albert distribution & logistics/valea mare jud. dambovita pretul celor 20 de oua a fost 10,05 lei-nu m-am aruncat la cele mai ieftine ,si am luat o mare teapa...