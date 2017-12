Numărul romilor din Franţa, acelaşi la un an de la discursul lui Sarkozy

Numărul romilor din Franţa şi dificultăţile în integrarea lor au rămas neschimbate la un an de la discursul preşedintelui Nicolas Sarkozy, în care acesta a dat asigurări că taberele de imigranţi ilegali vor dispărea, discurs ce a generat tensiuni cu România, relatează ”Les Echos”. Numărul repatrierilor românilor şi bulgarilor, majoritatea romi, a scăzut chiar în 2010, arată un raport al Biroului francez pentru imigraţie şi integrare. În 2010, 9.761 persoane (dintre care 7.520 adulţi şi 2.241 copii) au beneficiat de sistemul de repatriere umanitară, dintre care 8.182 români şi 959 de bulgari, adică o scădere cu 21% faţă de 2009, potrivit documentului. Comunitatea romă are în continuare circa 15.000 de membri în Franţa, o cifră stabilă din 2007. Şi nici numărul taberelor ilegale nu ar fi scăzut, scrie ”Les Echos”. ”Se observă o tendinţă de dispersare, cu mai puţine familii pe fiecare teren, dar sunt tot atât de multe terenuri ocupate”, a subliniat Michèle Mézard, reprezentant al Médecins du monde. Reinstalarea pe acelaşi teren sau în apropiere urmează repatrierilor, ceea ce are consecinţe nefaste pentru familii. ”Expulzările blochează orice politică de integrare. Toate eforturile făcute pentru şcolarizarea copiilor sau privind asistenţa medicală, toate acestea se opresc”, atrage atenţia şi Michel Fevre, membru al Romeurope. Îndepărtarea de pe teritoriul Franţei este justificată prin ocuparea ilegală a terenurilor, însă majoritatea familiilor vizate se întorc oricum în Franţa, după câteva luni, în baza principiului liberei circulaţii în Europa.