Numărul solicitărilor de debranșare de la RADET a scăzut. Vezi motivul!

20:26:05 / 26 Mai 2016

ref radet

nu cred ca ceea ce ati spus in articol e adevarat. pb e ca cei care mai sunt inca racordati la radet nu se pot debransa legal cum e si cazul meu deorece nu am pe nimeni in scara debransat legal de catre ei ca sa imi pot face dosaru. dupa cum stim trebuie sa trecem in dosar si cine esste din scara debransat si nr de debransare. cred ca in situatia asta sunt multi in cta. trebuie sa fie minim o pers deja debransata sau mai mult de jumatatea din pers din scara care vor sa se debranseze. asa ca din 19 daca vrem 8 -9 fam nici nu ne baga in seama. o sa murim cu incalzire de radet daca nu se schimba legea sau daca nu moare radetu tinut in brate de psd _dl director popa parca este in psd nu?