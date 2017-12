Numărul străinilor care au încercat să treacă ilegal graniţa română s-a dublat

Peste 1.400 de cetăţeni străini au încercat să treacă ilegal frontiera română, în primele şapte luni ale acestui an, numărul acestora fiind aproape dublă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Din totalul străinilor reţinuti de poliţiştii de frontieră, 602 încercau să treacă ilegal graniţa prin zona verde, 419 au fost descoperiţi la intrarea în ţară, iar 183, în timp ce încercau să iasă ilegal din România. Faţă de perioada similară a anului trecut, cînd la frontiera verde au fost depistaţi 310 cetăţeni străini, anul acesta s-au înregistrat de două ori mai multe cazuri. Majoritatea celor depistaţi în afara zonelor de control provin din Pakistan, Georgia, Ucraina, Egipt, Palestina, Somalia, Irak şi Rusia. Totodată, cei 883 de cetăţeni străini, provenind din Macedonia, Irak, Columbia, Zimbabwe, Rusia, China, Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Columbia, Albania, India, Iran şi Cuba, care au încercat să treacă ilegal frontiera prin punctele de control, au folosit documente de călătorie false sau falsificate, aparţinînd altor persoane sau au fost găsiţi ascunşi în mijloace de transport. Poliţia de Frontieră precizează că, din analiza fenomenului migraţiei ilegale, s-a constatat că mulţi dintre străinii depistaţi în încercările ilegale de trecere a frontierei obişnuiesc să intre legal în România iar apoi să iasă fraudulos peste \'\'frontiera verde” sau în baza unor documente false. Pentru contracararea acestui fenomen, în acest an, poliţiştii de frontieră nu au permis intrarea în România pentru 5.325 de străini care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege, majoritatea provenind din Republica Moldova - 3.264, Ucraina - 539, Turcia - 498. De asemenea, nu s-a permis ieşirea din România pentru 1.168 de străini, din diferite motive legale, cei mai mulţi fiind moldoveni, 499, turci, 160, ucraineni, 44 şi sîrbi, 28. În acest an, poliţiştii români de frontieră au descoperit, atît la “frontiera verde” cît şi în punctele de control, 281 de grupuri de migranţi, fiind identificaţi 110 traficanţi şi 1.099 de migranţi. Dintre acestea, 23 de grupuri, formate din 92 de traficanţi şi 137 de migranţi, erau organizate pentru traficul de migranţi.