Numărul turiştilor, în scădere

În ciuda declaraţiilor optimiste ale ministrului de resort, Elena Udrea, turismul românesc nu a ieşit din criză, în primul trimestru al acestui an numărul turiştilor cazaţi în hotelurile româneşti înregistrând o scădere cu 20% faţă de perioada similară a anului trecut. „Eu nu văd că turismul a ieşit din criză. Numărul turiştilor veniţi în hotelurile din România este cu 20% mai mic în primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut”, a declarat, revoltat preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Radu Enache. El a adăugat că turismul continuă tendinţa descendendă a anului 2010, care a fost unul mai slab decât 2009. Declaraţiile acestuia au fost susţinute de preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin, care a susţinut că, potrivit estimărilor, în acest an cererea românilor pentru vacanţe externe a crescut cu 20% şi, în acelaşi timp, au scăzut cu 20% solicitările pentru concedii în România. „Această tendinţă e îngrijorătoare”, a afirmat Corina Martin. Ea a pus scăderile pe seama celor mai mari două probleme din turismul românesc, respectiv lipsa infrastructurii şi a promovării. Radu Enache a explicat că pentru hotelieri, împovăraţi de taxe, „cuţitul a ajuns la os”, fiscalitatea excesivă blocând atât investiţiile, cât şi operarea unităţilor de cazare.