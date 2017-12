Nume importante din PDL, în dosarul Păsat

Regimul portocaliu este în agonie. Lucruri murdare ies la suprafaţă aproape zilnic. Potrivit unor interceptări ataşate la referatul cu propunerea de arestare, referat întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi obţinut în exclusivitate de Realitatea TV, în dosarul deputatului pedelist Dan Păsat apar nume importante din PDL, printre care cel al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea. În referat se arată că Păsat încerca să îşi folosească poziţia în partid pentru construirea unui parc de distracţii din fonduri europene, pe propriul teren. Procurorii DNA au ataşat în referatul cu propunerea de arestare a pedelistului o discuţie din ianuarie 2010 a deputatului PDL cu un prieten. Din convorbire reiese că aceştia plănuiau să o convingă pe Udrea să aprobe construcţia unui parc de distracţii în Giurgiu, din fonduri europene, pe un teren ce le aparţinea. În discuţie este menţionată astfel posibilitatea de a accesa fonduri europene în baza unui proiect “care să fie agreat de cineva din Guvern”. Deputatul PDL îi povesteşte prietenului său strategia pe care vrea să o adopte în discuţia cu Udrea, pentru a o convinge să nu aleagă terenul altui membru din partid: “Eu vreau să mă duc la ea şi să îi spun următorul lucru: “Băi, Elena, uite care-i treaba, eu vreau să fac acolo. Am un lac mare, e zonă de interes, eşti la...e la Giurgiu. Tu ştii că ai vrut să vii la Giurgiu şi nu ai putut că aşa a fost să fie”. Noi ne înţelegem aşa bine, eu cu Elena, înţelegi?... Am făcut eu nişte gesturi faţă de ea pe aici şi... i-a plăcut”. Păsat aminteşte în timpul convorbirii şi despre prietenia sa cu alţi membri marcanţi ai PDL: “Lăsând la o parte că sunt eu deputat, nu vorbesc de deputat aici. Eu vorbesc de relaţia mea cu Elena, relaţia mea cu Vasile Blaga, relaţia mea cu Videanu şi aşa mai departe, Berceanu... adică asta e viaţa!”. În replică, Ministerul Dezvoltării a trimis un comunicat prin care se arată că instituţia nu a finanţat construcţia vreunui parc de distracţii în Giurgiu. Interceptarea despre oamenii politici, ataşată la dosar de către procurorii anticorupţie, nu are legătură cu acuzaţiile de şantaj care i se aduc lui Dan Păsat. Supărată că I-a apărut numele în acest scandal, Elena Udrea s-a apucat de scris pe blog. Ea consideră că jurnaliştii din mass-media au o mare problemă legată de respectarea dreptului constituţional la imagine, la demnitate şi onoare, în special atunci când vine vorba de persoana sa. Reţeta perfectă de a-ţi îngropa partidul - să sfidezi realitatea în ochii electoratului.