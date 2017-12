Nume mari ale scenei, la Carnavalul de la Mamaia

De când Primăria Constanța depune eforturi considerabile pentru atragerea cât mai multor turiști în stațiunea Mamaia și mai ales de doi ani, de când a început organizarea Carnavalului care deja a devenit o tradiție, putem spune, fără a exagera nici măcar un pic, că Mamaia a devenit locul preferat al majorităţii românilor. Turismul de weekend a cunoscut o explozie, pentru că sunt foarte mulți tineri care lucrează, dar care profită de cele două zile libere de la sfârșitul săptămânii pentru a veni la mare să se distreze. Așa se face că principala destinație a acestora este stațiunea Mamaia, cu cluburile și distracțiile pe care le pregătește weekend de weekend. Tot datorită eforturilor depuse de administrația locală constănțeană, peste 25.000 de turiști au ajuns în 5 iulie la Carnavalul organizat de Primăria Constanța în colaborare cu cluburile din Mamaia. Putem spune, fără nicio exagerare, că un eveniment care a adunat 25.000 de oameni este unul dintre cele mai de anvergură din România, indiferent de vocile contra care se tot fac auzite pe la colţuri.

ISTORIE ȘI LEGENDE Dacă trecem însă peste statistici și cârcoteli, este o certitudine că, de la an la an, Carnavalul de la malul mării constituie unul dintre punctele importante de atracţie ale litoralului. Anul acesta, aparițiile primarului s-au redus, dar au devenit mai spectaculoase, redând crâmpeie din istoria noastră sau a lumii. În debutul Carnavalului, primarul l-a interpretat pe împăratul Cezar, în cea de-a doua sa apariție (care va avea loc în 2 august) va juca rolul lui Ștefan cel Mare, iar în a treia - pe cel al lui Ramses. Rolurile primarului nu se mai rezumă doar la costumare şi figuranţi, ci sunt punctul principal al unei reprezentanţii teatrale ce are la bază un scenariu ce respectă realitatea istorică. Și dacă la cea de-a doua apariție el îl va interpreta pe Ștefan cel Mare, e nevoie ca cineva să joace rolul mamei sale. Prin urmare, Mazăre spune că poartă discuții cu o mare actriță româncă ce-l va trimite înapoi pe câmpul de luptă atunci când vor juca momentul istoric al bătăliei de la Podul Înalt. Dacă lucrurile sunt stabilite, în mare parte, pentru rolul mamei lui Ștefan cel Mare, Mazăre spune că s-a gândit la cineva și pentru rolul Vrâncioaiei. O moldoveancă veritabilă, după cum a spus primarul, care nu a negat atunci când a fost pronunțat numele Sofiei Vicoveanca: „Va fi cineva care va cânta în purul stil moldovenesc. Vom avea zece cascadori profesioniști și câțiva de-ai noștri pe lângă. În mod sigur va fi spectaculos. Luptele vor fi reale și vor imita bătălia de la Podul Înalt. Am făcut scenariul, însă mai lucrăm la el, repetăm... Punerea în scenă va fi bazată și pe istorie, dar și pe legende și se va încheia cu un festin și un banchet moldovenesc la care vor participa și copiii lui Ștefan“.