Nume mari în jurnalism

O DECIZIE PROVOCATOARE Copil unic al celui mai celebru cuplu politic din SUA, Chelsea Clinton a făcut, luni seară, primii paşi de ziarist pe canalul TV NBC. Primul ei reportaj a fost difuzat la sfârşitul jurnalului de actualităţi de seară şi apoi, într-o versiune mai lungă, la emisiunea săptămânală de ştiri Rock Center with Brian Williams, unul din principalii prezentatori ai postului. Reportajul a fost consacrat unei femei de culoare din Arkansas, care-şi dedică tot timpul şi banii ajutorării copiilor defavorizaţi din oraşul Pine Bluff.

Chelsea Clinton, de 31 de ani, a declarat că este foarte fericită de colaborarea cu NBC, după ce Brian Williams i-a urat bun venit noii colege. Fiica fostului preşedinte Bill Clinton şi a actualului secretar de Stat, Hillary Clinton, a fost angajată de postul de televiziune, luna trecută, ca şi corespondent cu jumătate de normă, fiind trei luni în probă. Ea colaborează la subiecte de tip making a difference, ce prezintă povestea unor oameni şi organizaţii deosebite. În platou, Chelsea Clinton a spus că această nouă colaborare reprezintă o schimbare pentru ea, după ce alesese în mod deliberat să rămână departe de lumina proiectoarelor. Însă bunica ei maternă, care a murit recent, a sfătuit-o să facă mai mult cu viaţa ei şi să aibă o viaţă mai publică, fiind Chelsea Clinton. Este provocarea căreia s-a hotărât să-i răspundă.

Colaborarea ei cu NBC a declanşat însă şi critici. Unii ziarişti americani şi-au pus întrebări asupra acestei vocaţii brusc descoperite, până acum părând că nu-i place presa. Alţii au considerat că numai numele i-a deschis porţile postului NBC. Această slujbă cu jumătate de normă îi permite să aibă şi alte activităţi. După ce a abandonat un loc de muncă în domeniul financiar, în 2009, Chelsea Clinton pregăteşte un doctorat, lucrează la Universitatea din New York şi la Fundaţia Clinton creată de tatăl ei, activităţi despre care a spus că este foarte mândră.

O REVENIRE SPECTACULOASĂ Un alt nume mare, Christiane Amanpour, se întoarce din 2012 la CNN International, dar va rămâne şi prezentatoare la ABC News. Christiane Amanpour va începe să găzduiască o emisiune la CNN în 2012, în cadrul unui acord unic cu ABC News, a declarat preşedintele CNN, Jim Walton. “Christiane Amanpour a fost sinonimă cu ştirile internaţionale şi cu CNN, mulţi ani”, a afirmat Walton. Celebra jurnalistă, care a părăsit CNN în 2010, pentru a deveni gazda emisiunii ABC News This Week, a declarat că este entuziasmată şi onorată de oportunitatea de a prezenta mai multe emisiuni pentru ABC News şi de a se întoarce la CNN. Christiane Amanpour a fost principalul corespondent internaţional al CNN, din 1992 până în 2010. Din septembrie 2009 a a avut propria emisiune la CNN, care îi purta chiar numele, urmat de punct (Amnapour.), ca o recunoaştere a meritelor sale deosebite.

S-a născut la Londra, tatăl său era de origine iraniană, mama fiind britanică. La scurt timp, familia s-a mutat la Teheran şi a avut o viaţă privilegiată în timpul regimului şahului Iranului. Christiane s-a întors în Anglia, în 1969 şi familia ei a fugit din Iran în timpul Revoluţiei Islamice. Ulterior, Christiane Amanpour s-a mutat în SUA, pentru a studia jurnalismul la Universitatea Rhode Island, pe care a absolvit-o în 1983, cu summa cum laude. În timpul studenţiei a împărţit un apartament în Providence cu John F. Kennedy Jr., care era student la Universitatea Brown. Imediat după absolvire, s-a angajat la CNN, ca editor adjunct la departamentul de ştiri externe. În 1989, a fost trimisă la biroul din Frankfurt, Germania, de unde a relatat despre revoluţiile democratice din Europa de Est.

În războiul din Bosnia, unii i-au reproşat că a avut un mesaj prea emoţional în timpul asediului de la Sarajevo şi i-au pus la îndoială obiectivitatea profesională, susţinând că multe dintre relatările ei erau nejustificate şi îi favorizau pe musulmanii bosniaci. “Sunt situaţii în care pur şi simplu nu poţi fi neutru, pentru că atunci ar însemna că eşti complice. Obiectivitatea nu înseamnă să tratezi toate părţile la fel. Înseamnă să dai fiecărei părţi posibilitatea să se exprime”, le-a replicat ea criticilor. În 1998, a fost făcută cetăţean de onoare al oraşului Sarajevo, care a recompensat-o pentru contribuţia personală la răspândirea adevărului în timpul războiului din Bosnia. A devenit una dintre cele mai cunoscute ziariste din întreaga lume, având o predilecţie de a lucra în zone periculoase, de conflict. Vorbeşte fluent engleză, persană şi franceză. A avut multe momente memorabile de-a lungul carierei, reuşind de pildă să realizeze un interviu telefonic cu Yasser Arafat, în timp ce acesta se afla sub asediu la Ramallah, în martie 2002, iar liderul Autorităţii Palestiniene, deranjat de întrebări, i-a închis telefonul.

Deţinătoare a numeroase premii de excelenţă în televiziune şi jurnalism, în 2007, Christiane Amanpour a primit din partea reginei Marii Britanii titlul de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) pentru contribuţia inovatoare şi extrem de distinsă adusă domeniului jurnalistic. Este căsătorită din 1998 cu James Rubin, fost secretar de Stat adjunct şi purtător de cuvânt al Departamentului de Stat în timpul administraţiei Clinton. Fiul lor, Darius John Rubin, s-a născut în anul 2000. Într-un episod special din cadrul emisiunii Larry King Live, care a fost transmis de la Londra, l-a intervievat pe soţul său despre situaţia din Iran, în iunie 2009.