Nume noi în probe la FC Farul

După ce a restructurat lotul din temelii la finalul turului, FC Farul Constanţa a început reconstrucţia echipei cu portarul George Curcă. Goalkeeperul în vârstă de 30 de ani s-a pregătit ieri pentru prima oară sub conducerea antrenorului Viorel Tănase şi este convins că poate ajuta gruparea de pe litoral în tentativa de a reveni în Liga I la fotbal.

„Am venit cu gândul de a ne bate la promovare şi sperăm să realizăm acest obiectiv la finalul actualului sezon. O să facem o echipă bună şi ne vom bate pentru primele locuri. Este o serie foarte strânsă, multe echipe au probleme, dar depinde de felul cum începem returul. Trebuie să legăm, obligatoriu, două-trei victorii. Eu cunosc foarte bine publicul constănţean şi este foarte pretenţios. În momentul când nu mai sunt rezultate şi echipa nu joacă, se îndepărtează de stadion”; a spus Curcă. Alături de portarul venit de la Dinamo Bucureşti, tehnicianul Farului a avut ieri la antrenament alţi şase jucători noi: Dino Eze (nigerian), Michael Ide (nigerian), Viorel Popa, Ciprian Roşu, Dumitru Copil şi Andrei Neagoe (mijlocaş stânga, 24 de ani), fratele mijlocaşului farist Robert Neagoe. Mijlocaş stânga în vârstă de 27 de ani, Eze vine de la Prahova 2010 Tomşani (Liga a IV-a din Prahova), dar a mai jucat Gloria Buzău, UTA, Chimia Brazi, Beroe Stara Zagora, Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) şi Ahly Tripoli (Libia).

„Am ales să joc în România pentru că am un copil aici şi vreau să petrec mai mult timp alături de familie. Farul este o echipă bună, iar în urmă cu câteva sezoane am fost aproape de un transfer la Constanţa, dar nu s-au înţeles cluburile. Este un oraş mare, frumos şi chiar dacă nu a rămas în prima ligă Farul este o echipă cu mare tradiţie. Îmi propun să dau totul pentru echipă. Avem câţiva jucători bun şi cu multă experienţă şi sper să promovăm la finalul sezonului”, a explicat Eze alegerea sa. O altă surpriză este Copil, fosta mare speranţă a fotbalului românesc, care a evoluat timp de două sezoane în Scoţia, la Heart of Midlothian. Mijlocaşul în vârstă de 22 de ani a fost ultima dată în lotul celor de la UTA, dar speră să revină în atenţie cu FC Farul. „Este o perioadă foarte grea pentru mine. Am petrecut doi ani acasă, la UTA. Nu m-am putut acomoda şi nu prea am jucat, dar sper să vină şi rândul meu. Am venit în probe, iar dacă cei de la Farul vor considera că este nevoie de mine, voi rămâne. Sunt şanse de promovare, totul depinde de echipă”, a spus Copil. În plus, patronul constănţenilor, Giani Nedelcu, s-a întâlnit sâmbătă cu Dinu Todoran, încercând să-l convingă să vină la Farul. Mijlocaşul în vârstă de 33 de ani aşteaptă însă hârtia oficială din partea FRF prin care devine liber de contract.