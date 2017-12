Numele de domeniu .xxx este disponibil

Adresele de Internet care se termină în .xxx în locul tradiţionalelor .com sau .net sunt disponibile la vânzare, începând de marţi, spre marea satisfacţie a site-urilor pornografice, care aşteaptă de mulţi ani noul nume de domeniu. ”Am investit în ultimii zece ani mulţi bani, sânge, lacrimi şi sudoare în aceste proiect”, a declarat Stuart Lawley, directorul societăţii ICM Registry, proprietara terminaţiei .xxx. Noul nume de domeniu, care a fost aprobat la începutul acestui an de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organism cu sediul în California, responsabil cu reglementarea numelor de domeniu în întreaga lume, va figura, de acum înainte, pe internet, alături de celebrele .com, .gov, .edu şi .net.

Compania ICM Registry a precizat că societatea de securitate informatică McAfee va fi responsabilă cu supravegherea zilnică a domeniului, ceea ce va face mai sigure aceste site-uri pentru utilizatori şi a apreciat că această concentrare de site-uri pornografice va permite identificarea lor mai uşoară, printre altele pentru a le putea evita, dacă va fi nevoie. Circa 500.000 de site-uri s-ar putea înscrie în 2011, conform estimărilor. Datele organizaţiei nonguvernamentale Internet Engagement social et Responsable (ICSR) arată că pornografia pe Internet generează venituri de 3.000 de dolari, peste 2.200 de euro, pe secundă, în întreaga lume, iar termenul ”sex” reprezintă un sfert din cele mai frecvente căutări pe Internet.