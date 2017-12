Numele lui Banias, într-un dosar DNA cu rambursări de TVA

Numele senatorului PDL de Constanţa Mircea Banias este invocat într-un dosar DNA în care s-au emis până acum două ordonanţe de reţinere şi un mandat de arestare în lipsă. Curtea Supremă a respins cererea DNA de arestare pentru 29 de zile a unuia din şefii UCM Group din Reşiţa, Adrian Chebuţiu, celălalt, Adrian Preda, fiind reţinut pentru 29 de zile, cei doi fiind acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală. În acest dosar, prejudiciul fiscal uriaş este generat de o rambursare ilegală de TVA în valoare de 60 milioane euro. Apărarea celor doi susţine că deturnările nu ar fi fost operate de UCM Group, ci de un partener al firmei. În cauză a fost emis mandat de arestare în lipsă şi pentru cetăţeanul libanez Said Baakrini, un personaj cu conexiuni în zona politică, acuzat că ar fi solicitat rambursarea de TVA de zeci de milioane de euro în baza unor documente false. Solicitarea ar fi venit în urma unei tranzacţii pe care libanezul a încheiat-o cu UCM Reşiţa, de la care achiziţionase generatoare de curent electric şi pe care ulterior le-a exportat. Potrivit unor surse judiciare, numele senatorului Mircea Banias apare chiar în legătură cu acest Said Baakrini, căruia i-ar fi facilitat obţinerea unor avize pentru transportul maritim al aparatelor. Politicianul neagă însă orice implicare: „În prezent sunt plecat la o întâlnire la Paris. Până acum nu am fost chemat la DNA, nu ştiu despre ce este vorba, nu cunosc persoanele implicate în anchetă şi nu am intervenit pentru nimeni”, a declarat Mircea Banias. Sursele RL susţin că DNA are în vizor şi oficiali din ANAF, care ar fi avut legătură cu rambursarea cerută de Baakrini.