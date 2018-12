Numele muzicienilor care au murit în tragedia din Colectiv au ajuns pe Marte

Sonda InSight care a aterizat pe Marte are în interiorul ei un microcip în care apar numele celor patru membri decedaţi ai trupei ”Goodbye to Gravity”, respectiv Bogdan Lavinius, Mihai Alexandru, Alex Pascu şi Vlad Ţenea.

Anunţul a fost făcut în octombrie 2017 de producătorul de film german Andreas Schonhofen, care a adăugat numele celor patru pe sonda spaţială InSight.

”În amintirea celor patru membri decedaţi ai trupei Goodbye to Gravity, le-am adăugat numele în misiunea NASA InSight, pentru a ajunge pe Marte. Numele lui Alex, Vlad, Bogdan, Mihai (împreună cu alte două milioane de nume de peste tot din lume) au fost adăugate pe un microcip. Acest microcip a fost montat în sonda InSight. Sonda şi numele lor vor rămâne pe Marte pentru totdeauna. Realizările Goodbye to Gravity şi numele trupei lor sunt puternic conectate cu călătoria în spaţiu şi astronomia. De asta am ales această modalitate de a-i onora pe cei patru”, a scris Andreas Schonhofen, pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity, pe 23 octombrie 2017.

De altfel, pe pagina de Facebook a trupei a fost postat un mesaj prin care a fost anunţată aterizarea sondei InSight pe Marte. ”Sonda InSight a NASA a ajuns cu succes pe Marte! Pe lângă misiunea ştiinţifică, sonda are în interior numele lui Alex, Bogdan, Vlad şi Mihai, ducându-le astfel amintirea dincolo de lumea noastră şi în eternitate. Mulţumirile noastre merg, încă o dată, spre Andreas Schonhofen pentru această iniţiativă de comomemorare”, se arată în anunţ.

Internauţii îi mulţumesc, marţi, pe pagina de Facebook a formaţiei Goodbye to Gravity, germanului. "Emotionant!", "Fara cuvinte. Chapeau!!", "multumim din suflet de postare dar mai ales de gand si gest!" - sunt doar câteva dintre comentarii.

Incendiul din 30 octombrie 2015 din clubul bucureştean Colectiv a provocat moartea a 65 de persoane. Flăcările au izbucnit în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, ai cărei membri erau Andrei Găluţ, Bogdan Enache, Vlad Ţelea, Mihai Alexandru şi Alex Pascu. Singurul supravieţuitor din trupă este solistul formaţiei, Andrei Găluţ.