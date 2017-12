Numele preferat de Pink pentru copilul ei

Pink, care este însărcinată în trei luni, a făcut o listă cu posibile nume pentru bebeluşul ei, spunând că, dacă acesta va fi băiat, este posibil să se numească Jameson. ”Soţul meu, Carey, îmi aduce micul dejun în pat şi numără zilele până la naştere. Este atât de minunat, încât am emoţii. Şi mai arată şi atât de bine”, a declarat cântăreaţa. Pink a mai spus că simte că trăieşte un vis, mai ales după ce a pierdut o altă sarcină. ”Carey este foarte fericit. El vrea să fie tată de mult timp, chiar la două săptămâni după ce ne-am cunoscut a spus că vrea un copil. Va fi un tată foarte, foarte simpatic”, a mai spus Pink. Cei doi nu se înţeleg perfect însă în privinţa numelui copilului, mai ales că soţul lui Pink, care poartă un nume mixt, îşi doreşte un nume serios pentru copil. Deşi nu s-au decis în privinţa numelui pentru o fată, Pink a dezvăluit că, dacă bebeluşul este băiat, îl vor numi Jameson. ”Pe tatăl meu îl cheamă James, pe fratele meu, Jason. Suntem amândoi de origine irlandeză, Jason este cel de-al doilea nume al lui Carey, ne place whiskey-ul”, a mai spus cântăreaţa. Doctorul i-a permis lui Pink să bea ocazional câte un pahar de vin, însă cântăreaţa a spus că nu are poftă de băuturi alcoolice. ”N-am crezut că va fi aşa, dar am ajuns să-i înţeleg pe cei care nu vor vin. Dar sincer, nu vreau. Nu vreau nimic dăunător”, a mai spus ea. Pink a confirmat că este însărcinată, pe 15 noiembrie, în emisiunea The Ellen DeGeneres Show.

Pe numele său adevărat Alecia Moore, Pink, în vârstă de 31 de ani, cunoscută a fi o militantă pentru drepturile animalelor, a vândut aproximativ 29 de milioane de copii ale celor patru albume ale sale şi a fost recompensată cu două premii Grammy. Recunoscută pentru stilul îndrăzneţ în care se îmbracă şi pentru sound-ul puternic, Pink a lansat primul album la vârsta de 18 ani. Intitulat ”Can\'t Take Me Home”, acesta a fost un material cu influenţe R&B. Următorul album de studio, ”M!ssundaztood”, a beneficiat de ceva mai multe influenţe rock şi a fost lansat în 2001, fiind, până în prezent, cel mai bine vândut material al său. Acesta a cuprins piese precum ”Get the Party Started”, ”Don’t Let Me Get Me”, ”Just Like a Pill” şi ”Family Portrait”. Cântăreaţa americană şi sportivul participant la cursele de motocros Carey Hart, în vârstă de 33 de ani, s-au căsătorit în ianuarie 2006, s-au separat în februarie 2008 şi s-au împăcat în 2009.