Numele procurorilor-şefi nu au fost dictate de Bruxelles

Preşedintele Traian Băsescu a declarat că numele propuse pentru conducerea Parchetelor sunt o soluţie de compromis, iar faptul că el a susţinut asumarea propunerilor, nu procedura de selecţie, era cunoscut la Bruxelles de oficialii UE, însă nu aceştia au indicat numele respective. El a arătat că şi în urma acordului privind asumarea cu premierul Victor Ponta a vorbit la telefon cu oficialii UE: \"Da, nu fac nici un secret din a vă spune că imediat ce am luat decizia de a merge pe varianta legii, a legii române, l-am informat pe preşedintele Barroso, dar şi pe Catherine Day. Eu am vorbit cu ei la telefon. Le-am spus: “Mergem pe altă variantă”. Au spus: “În regulă. Ne pare rău că nu urmaţi recomandările noastre, dar sunteţi stat independent şi suveran şi vom urmări ce se întâmplă la CSM”. Iar punctul meu de vedere era cunoscut din octombrie\". El a subliniat că România nu a ajuns atât de rău încât să i se spună de afară numele procurorilor-şefi din Parchete, însă e adevărat că \"reflectorul Comisiei Europene s-a mutat acum pe audierile de la CSM\" ale persoanelor propuse. (A.M.)