Numele puiului de cerb lopătar albinos: Lora Alba

1.000 DE TALOANE PARTICIPANTE. Mare sărbătoare la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa. Campania iniţiată de conducerea CMSN „Botează puiul de cerb“ a ajuns la final. Puiul de cerb lopătar albinos, care s-a născut în captivitate în cadrul Microrezervaţiei, a primit, vineri seară, un nume. Puiul a fost numit Lora Alba, după cum a propus în cadrul campaniei publicul, format în mare parte din copii care nu s-au decis asupra unui singur nume pentru ieduţă. Numele puiului de cerb a fost ales din 10 variante extrase de copiii care fac parte din corul Allegria, câştigător al unui premiu important la San Remo. Constănţenii şi turiştii care au participat la campania derulată de CMSN s-au inspirat din filme şi poveşti pentru a da numele ieduţei. Au fost selectate în concurs nume precum Fiona, Fulga, Coroniţa, Snow White, Cleopatra, Fulg de Nea, Carpatina şi, nu în ultimul rând, Ming Su, un nume chinezesc despre care angajaţii Complexului spun că nu ar fi fost cel mai potrivit. Campania iniţiată a trezit interesul turiştilor şi constănţenilor. În mai bine de o lună, s-au strâns, nici mai mult, nici mai puţin decât 1.000 de taloane cu nume posibile pentru puiul de cerb.

DOUĂ NAŞE PENTRU PUIUL DE CERB. Numele câştigătoare pentru ieduţă au fost Lora şi Alba. „Naşii de botez” ai ieduţei sunt Carmen Stănescu, o româncă care a avut inspirata idee de a propune numele Alba, iar cel de-al doilea naş al ieduţei este Simona Haidamac, o turistă stabilită tocmai în Italia, care s-a gândit la numele Lora pentru puiul de cerb. Conducerea Complexului a reuşit să ia legătura cu naşa din Italia şi să-i dea marea veste. Ea a fost foarte bucuroasă că a fost desemnată naşa albinosului şi a promis că, anul viitor, va veni să-şi vadă finuţa. Cele două „naşe de botez” vor fi răsplătite cu câte un „certificat de naş“ şi o invitaţie VIP cu o valabilitate de un an. „Vom monta bannere cu numele puiului de cerb lopătar albinos. Vizitatorii noştri trebuie să ştie că ieduţa se numeşte Lora Alba”, a declarat Nicoleta Ursu, medic veterinar din cadrul CMSN.

SPECIE RARĂ. Exemplarul de cerb lopătar are în jur de patru luni şi acum cântăreşte aprox. 15 kilograme. Medicul veterinar din cadrul complexului a dat asigurări că puiul are o dezvoltare normală şi, până când va împlini un an, va fi protejat în continuare de mamă. „Este primul exemplar albinos din ţară care s-a născut în captivitate, obţinut dintr-o mamă albinoasă şi un tată de un colorit cafeniu”, a mai declarat Nicoleta Ursu.