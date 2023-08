Numirea unui nou comandant la Direcția Hidrografică Maritimă

Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” a organizat vineri, 14 iulie, la sediul din Constanța, ceremonia militară cu ocazia primirii comenzii și drapelului de luptă al unității de către comandorul Lucian Grigorescu. La activitate, au participat Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, comandanți de mari unități și unități, reprezentanți ai mediului de afaceri, foști comandanți ai Marinei Militare Române și ai unității, precum și personalul Direcției Hidrografice Maritime.

Comandorul Lucian Grigorescu a absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân” ca inginer de navigație, hidrografie și transport maritim, în anul 1997, și-a început cariera ca ofițer secund la Vedeta Dragoare fluvială (1997-1998), iar ulterior a fost numit ofițer cu navigația la bordul Dragorului maritim 25 (2005-2007), ofițer cu navigația la Puitorul de mine 274 (2004-2005), ofițer secund la Dragorul maritim 25 (2005-2007), comandant la Dragorul maritim 25 (2007-2008) și comandant la Dragorul maritim 29 (2009-2012).

În perioada 2002-2011, a participat la numeroase misiuni internaționale pe mare, atât cu navele militare românești, cât și ca reprezentant al Forțelor Navale Române la bordul navelor partenerilor străini, în Marea Neagră și în Marea Mediterană.

În anul 2010, a fost primul ofițer român numit la Statul Major al Operației EUNAVFOR ATALANTA, în Regatul Unit al Marii Britanii, pe funcția de ofițer de operații navale, unde a avut un rol important în luare deciziei care a salvat viața a zece marinari, dintre care și un român, de la bordul unei nave comerciale care tranzita bazinul mediteranean.

În perioada 2012-2015, a fost Reprezentantul României la Centrul de Excelență pentru Operații Multinaționale Întrunite de pe Mare (CJOS COE), la Norfolk în Statele Unite al Americii, în cadrul Serviciului Planuri și Politici Strategice. Pe durata mandatului, a planificat și a coordonat prima vizită istorică a Șefului Statului Major al Forțelor Navale la sediul NATO din SUA, precum și vizitele directorului executiv al CJOS COE și unuia dintre locțiitorii șefilor Forțelor Navale ale SUA în România, la instituții importante din conducerea țării și sistemului național de apărare.

Ulterior, până în anul 2016 a desfășurat activități în cadrul Serviciului Relații Internaționale al Statului Major al Forțelor Navale, unde a sprijinit toate vizitele și angajamentele internaționale ale Șefului Statului Major al Forțelor Navale, iar în perioada 2016-2017 a activat în cadrul Grupului de analiză strategică combinată la Comandamentul Central al SUA, ca ofițer de acțiune și analiză strategică, unde a condus echipa de planificare și a coordonat comunitatea română militară și civilă din Tampa, Florida.

În perioada 2017-2019, a îndeplinit atribuțiile funcției de Șef Protocol și Reprezentare la Statul Major al Forțelor Navale și Șef al Cabinetului Șefului Statului Major al Forțelor Navale. Începând cu anul 2019, a fost reprezentantul militar al Șefului Statului Major al Apărării la Comandamentul NATO Aliat pentru Transformare din Norfolk, SUA, unde a coordonat și a contribuit la desfășurarea a numeroase vizite al reprezentanților conducerii NATO în România, precum și ale șefilor Statului Major al Apărării și Statului Major al Forțelor Navale la comandamente NATO din SUA și la Pentagon.

Pentru consolidarea nivelului de pregătire și pentru dezvoltarea profesională, comandorul Lucian Grigorescu a absolvit o serie impresionantă de cursuri de carieră, atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii, organizate de NATO și ONU.

În semn de apreciere pentru realizările sale profesionale, pe parcursul celor peste 25 de ani de carieră, i-au fost recunoscute meritele si contribuțiile organizaționale cu Emblema de merit În Serviciul Armatei României (2010, 2015, 2020), Medalia European Security and Defense Policy Service Medal (Marea Britanie, 2010), Meritorious Service Medal for Diplomacy (SUA, 2015), Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării (2018) și Emblema de Onoare a Armatei României (2018), Emblema de Onoare a Forțelor Navale (2022), Emblema de merit clasa a III-a în Armata României (2023) și Certificate of Commendation (NATO, SUA, 2023).

„În topul priorităților mele, ca nou comandant al Direcției Hidrografice Maritime, se află personalul, calitatea vieții acestuia, recunoașterea rolului și importanței Direcției Hidrografice Maritime, precum și mărirea vizibilității structurii, atat la nivel național, cât și internațional, având în vedere numărul în creștere al proiectelor în care aceasta este implicată.”, a transmis comandantul Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu.



***



Direcția Hidrografică Maritimă a furnizat, în cei 97 de ani de activitate, sprijinul specializat pentru navele românești și străine, care au navigat în partea de vest a Mării Negre, și a editat o gamă diversă de hărți de navigație și de alte produse specifice, pentru asigurarea siguranței navigației, pe Dunăre și în Marea Neagră, în zona de responsabilitate a României.