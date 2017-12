“Nunta lui Figaro“, spectacol clasic în abordarea regizorală modernă a lui Ştefan Neagrău

Pe data de 15 octombrie, începînd cu ora 19.00, la Sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“ va avea loc cel mai important eveniment al noii stagiuni, premiera spectacolului de operă “Nunta lui Figaro“, de Wolfgang Amadeus Mozart. Realizatorii acestei producţii, precum şi o parte a interpreţilor din distribuţie au susţinut, ieri, la Sala Studio a teatrului, o conferinţă de presă în cadrul căreia au făcut cunoscute amănuntele referitoare la apropiata premieră. Printre cei care au participat la întîlnirea cu presa s-au numărat: directorul general al Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski“, Daniela Vlădescu, regizorul spectacolului, cunoscutul Ştefan Neagrău, invitat de la Opera din Bucureşti, Eugenia Tărăşescu-Jianu, realizatoarea scenografiei, dirijorul Radu Ciorei - conducerea muzicală, Mihail Motovilov - coregrafia, directorul Companiei de Operă, Constantin Acsinte - asistenţa de regie, Nicolae Spirescu, consultantul artistic al Companiei de Balet, Sebastian Tegzeşiu, consultantul Companiei de Operă. Potrivit directorului general al teatrului, Daniela Vlădescu, pentru această producţie s-a preferat o distribuţie combinată, formată atît din interpreţi ai teatrului, cît şi din afara instituţiei, precum: Răzvan Georgescu în rolul Figaro, de la Teatrul de Operă din Braşov, Stefan Popov, în rolul Contelui Almaviva, de la Teatrul Naţional de Operetă Bucureşti, iar în rolul Susanei va fi o mai veche colaboratoare, Mădălina Diaconescu. Celelalte personaje vor fi interpretate de artiştii Companiei de Operă din Constanţa: Bartolo - Constantin Acsinte, Basilio - Doru Iftene, Cherubino - Lucia Mihalache/ Claudia Codreanu, Don Antonio - Laurenţiu Severin, Don Curzio - Bogdan Secula, Contesa - Elena Rotari, Marcelina - Gabriela Dobre şi Barbarina - Silvia Dumitrescu.

Dirijorul Radu Ciorei: Un spectacol de talia “Nunţii lui Figaro“ este o “piatră de încercare“ pentru orice teatru din lume