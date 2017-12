Nurhan Ali, ales în Consiliul de Administraţie al FRH

Vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Handbal pe vremea când conducea cel mai de succes club din handbalul masculin românesc din ultimele două decenii, HCM Constanţa, Nurhan Ali are din nou o funcţie de conducere la nivel înalt. Actualul preşedinte al HC Farul a devenit membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, în urma alegerilor desfăşurate marţi, primind 41 de voturi, faţă de cele 26 obţinute de principalul său contracandidat, Remus Drăgănescu. “Am sperat că ceea ce am făcut la HCM va fi apreciat şi aşa a şi fost. M-am întâlnit cu multă lume la Adunarea Generală, chiar şi cu persoane pe care nu le cunoaşteam, şi am fost felicitat pentru ceea ce am realizat cu HCM. A contat foarte mult acea perioadă, faptul că am muncit mult şi mi-am făcut treaba. Nu cred că se mai pot repeta acele performanţe în următorul deceniu”, a spus Nurhan Ali. În perioada în care a condus HCM, gruparea de pe litoral a câştigat 9 titluri de campioană şi 5 cupe ale României, a ajuns în “şaisprezecimile” Ligii Campionilor şi a lansat numeroşi jucători la nivel înalt.

Noul membru al Consiliului de Administraţie al FRH şi-a stabilit un obiectiv îndrăzneţ pentru următorii ani. “Dorinţa mea este să facem tot ce este posibil pentru ca handbalul masculin românesc să se apropie de performanţele celui feminin la nivel de echipă naţională, pe plan internaţional”, a spus Nurhan Ali. În paralel, îşi va continua activitatea şi în fruntea HC Farul, club înfiinţat în vara anului trecut şi care evoluează în Divizia A. “Pentru HC Farul, nu ştiu dacă noua mea postură înseamnă foarte mult. Avem mult de muncă şi sper să fim lăsaţi să ne continuăm activitatea. Sunt bucuros şi mândru să văd cum au crescut nişte jucători cărora nu li se mai dădea nicio şansă. Pe Tudorancea l-am luat de pe plajă, după ce renunţase la handbal, şi, după doar un sezon, a devenit component al echipei naţionale a României care participă la Campionatele Mondiale Universitare. Ne pregătim pentru următorul sezon şi am finalizat deja transferurile a trei jucători experimentaţi, toţi români, pentru că îmi doresc ca lotul să fie alcătuit în mare măsură de jucători autohtoni. Singurul post unde vom aduce un stranier va fi probabil cel de inter dreapta”, a spus Nurhan Ali.

