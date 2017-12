Nutzi spaima Constituţiei

Din cauza ridurilor matinale, biografia lui Nutzi este greu de desecretizat. Este nevoie, ca şi în cazul Hayssam, de o cosmetizare laborioasă. Plecaţi pe firul analizei, comentatorii specializaţi în despicarea firului de păr în patru au rămas cu peruca dumneaei în braţe, fiind acuzaţi că au bruscat-o! Nişte mârlani! De unde a dobândit Nutzi reflexele care conturează personalitatea conducătorului greu de potolit? Cum s-a transformat subit în femeia bărbat după care tânjeau strămoşii noştri? Cine a învăţat-o pe ea să dea cu pumnul în masă precum clasa muncitoare, cu toate că se vede de la o poştă că nu are nicio legătură cu idealurile internaţionalei a III-a? Cum poate ea să ţină mai mulţi pepeni într-o mână? S-a pregătit cumva la şcoala bostănarului cu mandat de deputat? Fiind o fată bine crescută, este greu de aflat dacă a făcut în scăldătoare. Presupunând că a făcut, ce a făcut? În care scăldătoare şi când? Din punct de vedere dialectic, viaţa lui Nutzi este învăluită în contradicţii şi mister, ceea ce face din ea un personaj capital pentru existenţa noastră revoluţionară. De la Ecaterina încoace, cea cu dric la poartă, rar ne-a fost dat să avem de-a face cu o asemenea stare profundă de sacrificiu în numele naţiunii! Nimic pentru confortul ei personal, totul pentru popor! Este în stare să ia de la bogaţi ca să dea la săraci! Ca concept, după cum vedeţi, nu am putut evita cacofonia, Nutzi reprezintă prototipul haiducului modern. Chiar dacă se îmbracă permanent cu blănuri scumpe, în realitate, curg zdrenţele de pe ea! Conceptul său memorialistic sună bine: ”Degeaba umbli bine îmbrăcat, dacă sufleteşte eşti sărac!” În timp, Nutzi a devenit simbolul infinit al aspiraţiilor naţionale feminine, dovadă starea de răzvrătire făţişă care a pus stăpânire pe clasa femeilor casnice. Până la ea, în noul lagăr în care ne învârtim, cel european, femeia din politică era evaluată în funcţie de capacitatea sa intelectuală şi experienţa acumulată în domeniu. Nutzi a revoluţionat acest concept, demonstrând tuturor că politica se poate face şi cu... picioarele. După lansarea subită pe scena politichiei, am consemnat izbucnirea spontană a unor revoluţii casnice. Din motive neelucidate, nu se cunosc nici astăzi circumstanţele în care Nutzi a devenit spaima Constituţiei. Întreaga poveste a rămas învăluită în mister. De când a ajuns spaima Constituţiei, Nutzi trăieşte o nouă revoluţie. După fusta pe care o poartă, ea zice că e de catifea… Evident, revoluţia. A devenit eroină sadea în diverse telenovele cu subiect politic. Nutzi este o fată talentată, care nu se compară cu Nina balerina sau cu Didina, care, la fiecare cotitură, mai ia o înghiţitură. Precum Luminiţa de la capătul tunelului, vinde iluzii şi “pozează” pentru o revistă de satiră şi umor.