O adolescentă bolnavă de o formă rară de leucemie a cîştigat... dreptul la moarte

O adolescentă de 13 ani din Marea Britanie, bolnavă de o formă rară de leucemie, a cîştigat dreptul de a nu face un transplant de inimă care i-ar provoca moartea sau distrugerea sistemului imunitar, decizie atacată în instanţă de medicii care au tratat-o. Hannah Jones, de 13 ani, a fost diagnosticată cu o formă rară de leucemie de la vîrsta de 5 ani. Tratamentul de cancer foarte puternic care i-a fost administrat i-a cauzat apariţia unei găuri în inimă şi i-a slăbit organismul atît de mult încît fata ar putea muri în orice moment. Operaţia de transplant de inimă pe care i-au propus-o medicii de la spitalul Hereford ar putea duce la moartea ei sau la distrugerea sistemului său imunitar, astfel încît leucemia ar putea reapărea. Fata, sprijinită se părinţii săi, a refuzat operaţia şi a cerut să fie lăsată acasă, însă medicii au apelat la serviciile de asistenţă socială şi au demarat chiar proceduri în instanţă, susţinînd că părinţii acesteia o influenţează să nu facă nimic. Medicii de la Hereford, au acceptat, totuşi, dorinţa fetei şi au renunţat la acţiunile în instanţă, săptămîna aceasta, pentru a-i permite adolescentei să-şi petreacă ultimele zile alături de părinţi şi cei trei fraţi mai mici.

”Nu a fost o decizie dificilă pentru mine s-o las pe Hannah să hotărască dacă vrea să facă transplantul sau nu. Da, vreau să trăiască şi vreau un antidot. Dar acesta nu este un antidot. Am lucrat într-o unitate de transplant cardiac şi am văzut rezultate bune şi rezultate proaste. Dacă face transplantul la vîrsta aceasta, există o posibilitate mare să aibă nevoie de încă unul peste patru sau cinci ani. Hannah a fost foarte traumatizată după cîte i s-au întîmplat şi sînt mulţumită de decizia pe care a luat-o. Cred că, pentru ea, este cea mai bună decizie”, a spus mama fetei. Tatăl lui Hannah a spus, la rîndul său, că i se pare strigător la cer ca medicii să insinueze că nu urmăreşte interesul fiicei sale. ”A fost dureros să fim acuzaţi că o împiedicăm să facă ceva, cînd tot ce facem este pentru ca ea să fie fericită. A stat în spitale toată viaţa ei şi a decis că nu mai vrea acest lucru”, a explicat tatăl fetei. Directorul general al spitalului Herefordshire a trimis, ulterior, o scrisoare familiei în care respinge acuzaţiile soţilor Jones potrivit cărora acţiunea în instanţă a spitalului nu a fost potrivită. Părinţii lui Hannah se luptă acum să găsească un sponsor pentru ca fata să-şi îndeplinească ultima dorinţă, aceea de a vizita parcul de distracţii Disneyworld din Florida.