O altă companie media britanică, în scandalul interceptărilor

Compania Trinity Mirror, publisherul titlurilor ”Sunday Mirror”, ”Daily Mirror”, ”Daily Record”, ”Sunday Mail” şi ”People”, riscă să fie dată în judecată, fiind acuzată că ar fi interceptat ilegal telefoanele unor celebrităţi, potrivit unui articol din ”The Sunday Times”. Avocatul Mark Lewis, care reprezintă în instanţă zeci de reclamanţi care au dat în judecată tabloidul ”The News of the World”, a confirmat că Trinity Mirror va fi, de asemenea, acţionată în judecată. Procesul ar putea forţa Trinity Mirror să scoată la iveală documente relaţionate cu articole despre personalităţi proeminente care suspectează că telefoanele le-ar fi fost interceptate. Trinity Mirror a demarat deja o anchetă internă privind acuzaţiile unor foşti reporteri potrivit cărora atât ”Sunday Mirror”, cât şi ”Daily Mirror” ar fi interceptat telefoanele unor celebrităţi şi ale agenţilor lor. Orice acţiune în instanţă ar putea pune presune pe Piers Morgan, care a fost editor la ”The Mirror” între 1995 şi 2004 şi acum lucrează la CNN. Acesta a negat cu vehemenţă că ar fi publicat articole bazate pe informaţii obţinute prin interceptări telefonice, dar i s-au pus în faţă alte interviuri şi articole care sugerează că ar fi fost la curent cu aceste practici.

La sfârşitul săptămânii trecute a fost confirmat faptul că ancheta poliţiei în cazul interceptărilor telefonice s-a extins. În prezent, poliţia analizează posibilitatea ca unele personalităţi publice să fi fost ţintele unor atacuri digitale, ce presupuneau instalarea unui sofware în computerele lor pentru a putea fi monitorizate. Numărul cauzelor civile împotriva News International, publisherul titlului ”The News of the World”, care a fost închis, ”The Times” şi ”The Sunday Times”, ar putea creşte accelerat, în condiţiile în care din ce în ce mai multe persoane sunt anunţate de poliţie că numerele lor de telefon au fost identificate în documentele care îi aparţineau lui Glenn Mulcaire, un alt detectiv privat. Curtea Supremă a decis că Glenn Mulcaire ar trebui să dezvăluie numele jurnaliştilor care l-au pus să intercepteze telefoane. Este posibil ca el să conteste decizia în instanţă şi ar putea invoca posibile breşe legislative în decizia instanţei prin prisma reglementărilor privind drepturile omului, motivate de faptul că nu trebuiau divulgate detalii privind punerea sa sub acuzare sau din proces.

News International plănuieşte înlocuirea tabloidului ”The News of The World”, închis recent din cauza scandalului interceptărilor telefonice, cu un alt ziar, al cărui nume ar putea fi ”The Sun on Sunday” şi care ar putea fi lansat în toamnă, conform unor surse apropiate companiei. Potrivit acestor surse, scandalul interceptărilor telefonice i-a speriat pe şefii de la News International, divizie britanică a News Corporation, care doreau iniţial să lanseze noul tabloid în luna august, dar au amânat iniţiativa până în toamnă, când va începe sezonul fotbalistic. Săptămâna trecută, James Murdoch a declarat în faţa comisiei parlamentare care analizează cazul interceptărilor telefonice că nu există planuri imediate pentru înlocuirea tabloidului ”The News of the World”.