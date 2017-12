O americancă născută fără braţe pilotează avioane cu ajutorul picioarelor

Jessica Cox, o femeie din SUA care s-a născut fără braţe, a învăţat să piloteze avioane cu picioarele, şi-a luat permisul de conducere şi este absolventa unei facultăţi de psihologie, informează ”Daily Telegraph”. Jessica Cox, din Arizona, SUA, suferă de o maladie rară şi s-a născut fără mîini, însă a absolvit facultatea, poate scrie, dactilografia, îşi poate pieptăna părul sau vorbi la telefon, doar cu ajutorul picioarelor. Cox a fost şi dansatoare şi are centura neagră cu doi dani la Tae Kwon-Do. ”Niciodată nu spun că nu pot să fac ceva, spun că nu am reuşit deocamdată. Următoarele mele scopuri sînt să-mi strîng părul în coadă şi să escaladez munţi. M-am născut aşa şi am învăţat, pur şi simplu, să mă adaptez”, a spus Jessica.

Singurul lucru de care i-a fost frică Jessicăi a fost zborul cu avionul şi a avut emoţii de fiecare dată cînd a fost pasager, notează cotidianul. Un pilot al unei fundaţii a convins-o, în urmă cu trei ani, să înveţe să piloteze. ”Un pilot ce reprezintă fundaţia Wright Flight m-a întrebat dacă aş vrea să pilotez de una singură. La început am crezut că este nebun. M-aş fi temut şi dacă aş fi avut braţe. El a insistat, însă, spunîndu-mi că mi-ar plăcea foarte mult, aşa că am început s-o privesc ca pe o mare provocare”, a povestit Jessica Cox. Ea s-a antrenat trei ani pentru a obţine licenţa de zbor, în loc de şase luni cît îi trebuie unei persoane normale. Jessica a avut trei instructori de-a lungul timpului şi a adunat 89 de ore de zbor. Femeia se antrenează, în prezent, pentru a deveni, la rîndul ei, instructor de zbor şi pentru a le învăţa pe persoanele cu dizabilităţi să piloteze un avion. ”Sînt atîtea dizabilităţi care îi fac pe oameni să creadă că nu pot să-şi îndeplinească visele. Eu sînt dovada că se poate”, a mai spus Jessica, care nu a mai purtat proteze pentru mîini de la vîrsta de 13 ani.