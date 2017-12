O asistentă medicală, acuzată că a nenorocit pe viaţă un bebeluş

Părinţii unui copil de numai patru luni asistă neputincioşi la chinurile prin care trece pruncul lor. Micuţului i-a fost amputat piciorul stîng în aprilie, la doar trei săptămîni de la naştere, şi de atunci este ţinut mai mult prin saloanele spitalului, decît acasă. Durerea tinerilor părinţi s-a transformat într-o bătălie pentru adevăr, o dată cu convingerea că responsabilă pentru trauma fiului lor este o asistentă medicală din cadrul Clinicii de Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa, care i-a administrat bebeluşului o injecţie cu fenobarbital. În timp ce aceştia sînt decişi să li se facă dreptate, rezultatele anchetei declanşate de conducerea spitalului în acest caz întîrzie să apară.

În luna aprilie, Cristina Achirei, de 17 ani, din localitatea constănţeană Bărăganu, s-a prezentat la Urgenţa Spitalului Judeţean, pentru că bebeluşul ei, în vîrstă de numai trei săptămîni, se simţea rău. Tînăra mamă spune că, la naştere, micuţul a fost perfect sănătos, dar de cîteva zile, începuse să vomite. Nici la spital, în ciuda încercărilor medicilor, starea de sănătate a micuţului nu s-a îmbunătăţit. Acesta a fost motivul pentru care medicul de gardă, dr. Nina Siromaşcenco, a recomandat să se recurgă la o procedură mai puţin uzuală, şi anume administrarea unui sedativ. La indicaţiile acesteia, asistenta Mariana Rădulescu a injectat în coapsa piciorului stîng al nou - născutului o doză de fenobarbital. În cîteva minute, sub privirile îngrozite ale mamei, piciorul bebeluşului a început să se învineţească. Mama bebeluşului povesteşte că acesta a fost supus mai multor investigaţii medicale, perindat pe la Chirurgie, pe la Cardiologie, într-un final, doctorii dînd şi un verdict: vasele sangvine de la nivelul membrului bebeluşului fuseseră obstrucţionate, iar acesta nu mai era vascularizat în mod corespunzător. "La Spitalul Fundeni din Bucureşti, unde a fost transferat, medicii mi-au spus că nu are şanse să supravieţuiască. Mi-au explicat că este prea mic pentru a fi operat şi că infecţia îi va ajunge în scurt timp la inimă şi va muri", a spus mama copilului. Abia cînd au ajuns la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu", tinerilor părinţi li s-a mai dat o speranţă. Deşi urmau să plătească o sumă de bani destul de mare pentru operaţie, ea era posibilă. "Prima dată l-au tăiat din dreptul genunchiului, dar pentru că infecţia continua să se extindă, l-au mai operat o dată, şi i-au tăiat tot picioruşul", a mai adăugat Cristina Achirei. Încă neîncrezători în şansele de reuşită ale operaţiei, părinţii s-au grăbit să-i facă un botez creştinesc micuţului, chiar în capela spitalului. "Ne era teamă va muri şi vom avea un păcat asupra noastră, aşa că l-am botezat în capela spitalului. Dumnezeu a fost însă alături de noi şi i-a dat zile băieţelului nostru, Cosmin Georgian", a afirmat tînăra mămică.

Plîngere împotriva asistentei

Convinşi de faptul că cei care se fac vinovaţi de coşmarul prin care trece pruncul lor sînt medicii de la Spitalul Judeţean Constanţa, şi în mod special asistenta Mariana Rădulescu, părinţii au depus plîngeri împotriva acesteia, la Ministerul Sănătăţii şi la Autoritatea de Sănătate Publică din Constanţa. "Copilul meu avea temperatură şi vărsături, dar era prea mic pentru a i se face o injecţie cu fenobarbital", susţine Cristina Achirei. În urma sesizărilor primite, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa a dispus formarea unei comisii care să investigheze cele întîmplate. Potrivit dr. Adrian Creangă, directorul adjunct al spitalului, în luna iunie a avut loc o primă întrunire a acestei comisii, din care face parte atît el, cît şi dr. Valeria Stroia, şeful Clinicii de Pediatrie, unde a fost internat beeluşul, dr. Ioan Aşchie, din cadrul Secţiei de Chirurgie Generală, dr. Constantin Tica, şeful Clinicii de Chirurgie Pediatrică, asis. Liliana Cabuz, director de Îngrijiri Medicale. "În urma primei întîlniri a acestei comisii s-a stabilit că indicaţia terapeutică a medicului de gardă a fost corectă. De asemenea, după cum indică şi asistenta, dar şi mama copilului, care spune că a văzut şi la Bucureşti cum a fost injectat copilul, şi locul de injectare, adică exteriorul coapsei, a fost cel corect", a declarat dr. Adrian Creangă.

Cu toate acestea, ancheta este departe de a fi finalizată, căci, potrivit directorului adjunct al spitalului, nu au fost strînse toate datele pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza pentru care a fost necesară amputarea piciorului bebeluşului şi mai ales, dacă este vorba de o culpă medicală. În replică la cele susţinute de mama micuţului, unul dintre membrii comisiei de anchetare, dr. Valeria Stroia spune că injectarea sedativului fenobarbital la nou-născuţi, deşi este o procedură mai puţin obişnuită, este totuşi menţionată în cărţile de specialitate din ţară şi de peste hotare, astfel că tratamentul administrat a fost în concordanţă cu normele medicale. "Dacă este necesar, şi în cazul vărsăturilor se poate administra fenobarbital, în cantităţi mici, la nou-născuţi, pe cale injectabilă sau orală. Recomandarea făcută de medicul de gardă a fost una justă, ţinînd cont că am consultat şi literatura de specialitate şi această procedură este menţionată şi pusă în aplicare şi în străinătate", a subliniat dr. Valeria Stroia. În acest caz, fişa de observaţie a bebeluşului indică faptul că i-a fost injectată o cantitate de 0,2 miligrame de sedativ.

Rezultatul anchetei se lasă aşteptat

Dacă membrii comisiei au reuşit să lămureasă faptul că indicaţiile dr. Siromaşcenco ar fi fost în concordanţă cu simptomele prezentate de bebeluş, rămîne încă suspiciunea dacă injecţia a fost administrată corect de către asistenta medicală. Pentru aceasta însă, comisia aşteaptă, după aproape trei luni de cînd a avut loc operaţia, copii după examenele medicale la care a fost supus Cosmin Georgian în spitalele din Capitală, după fişa de observaţie a acestuia de la Spitalul "Grigore Alexandrescu", cît şi rezultatul necropsiei efectuate asupra picioruşului amputat. "Am cerut inclusiv consideraţiile celor de la Bucureşti în legătură cu acest caz, dar pînă la ora actuală nu am primit niciun răspuns, deşi am intervenit pe mai multe căi. Săptămîna trecută am mai trimis o solicitare, aşteptăm să vedem dacă primim răspuns", a declarat dr. Creangă. Pe de altă parte, asistenta Mariana Rădulescu, cea care a făcut injecţia, consideră că nu există niciun motiv pentru a fi trasă la răspundere. "Am procedat corect! Nu am de ce să-mi fac griji", a spus aceasta.

Deşi tinerii părinţi sperau ca totul să se apropie de sfîrşit o dată cu depăşirea momentului operaţiei de amputare, ei sînt în continuare nevoiţi să-l aducă pe Cosmin Georgian, deseori, la spital, pentru a fi supus unor intervenţii chirurgicale de transfer de piele. Fără prea multe posibilităţi materiale, mai ales după ce s-au împrumutat de la patru bănci pentru a reuşi să-şi opereze bebeluşul la Bucureşti şi să-i ofere cea mai bună îngrjire medicală posibilă, părinţii micuţului sînt decişi să obţină dreptatea. "Am depus plîngere în urmă cu cîteva luni, dar pînă acum nu s-a făcut nimic. Conducerea Spitalului Judeţean ar fi trebuit să o dea afară pe asistenta care mi-a nenorocit copilaşul. Vreau să-i dau în judecată, chiar dacă nu ştiu cum am să fac şi asta, căci nu am bani", a adăugat Cristina Achirei. Potrivit dr. Adrian Creangă, spitalul a luat legătura cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru a-i asigura copilului o proteză de picior, iar reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa au promis includerea micuţului într-un program social, pentru ca acesta să poată beneficia de ajutor de invaliditate.