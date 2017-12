O atletă însărcinată în 34 de săptămâni a concurat în proba de 800 m la Campionatele SUA

Atleta Alysia Montano, cvintuplă campioană naţională, a concurat, joi, la Sacramento, în proba de 800 de metri din cadrul Campionatelor SUA, ea alergând în serii până la finalul cursei, deşi este însărcinată în 34 de săptămâni, informează presa americană.

Montano a încheiat seria în care a concurat pe ultimul loc, în două minute, 32 de secunde şi 13 sutimi, la 24 de secunde şi 38 de sutimi de atleta de pe locul 7. "Am alergat pe toată durata sarcinii şi m-am simţit tot timpul foarte bine. M-am gândit: "OK, cred că pot să obţin un timp decent". Nu mi-am stabilit un obiectiv. Ştiam doar că nu voiam să fiu depăşită cu un tur, să fiu prima persoană depăşită cu un tur într-o cursă de 800 de metri. Mai mult ca orice, îmi doream să fiu aici şi simt dorinţa de a fi pe pistă şi de a concura. Ce prilej mai bun există pentru acest lucru decât Campionatele Naţionale?", a declarat atleta în vârstă de 28 de ani. Alysia Montano a precizat că a discutat cu medicul, iar acesta a încurajat-o să concureze. "Astfel mi s-a risipit orice temere cu privire la ce ar putea gândi oamenii despre o femeie însărcinată care aleargă. Ceea ce am aflat este de fapt că sportul în timpul sarcinii este benefic pentru mamă şi pentru bebeluş", a mai spus Montano, ovaţionată de public pe arena din Sacramento. Potrivit nbcsports.com, Montano ar urma să nască la 13 august.