O bacterie care poate provoca meningita, în laptele praf din Franţa

O bacterie periculoasă a fost descoperită în laptele praf pentru copii produs de compania franceză Vitagermine, au anunţat, marţi, autorităţile veterinare din Coreea de Sud, care vor efectua noi teste asupra unor alte loturi. Serviciile veterinare sud-coreene (NVRQS) au depistat urme ale enterobacteriei sakazaki într-un lot de 135 de kilograme de cutii cu lapte praf pentru bebeluşi produs de compania Vitagermine, importate luna trecută, dar care nu au fost distribuite către clienţi. Această bacterie poate provoca meningită şi enterită. Din decembrie 2007, 1.492 de kilograme de produse Vitagermine au fost exportate către Coreea de Sud şi 1.222 de kilograme au fost distribuite în magazine. După descoperirea urmelor bacteriei în lotul importat luna trecută, serviciile veterinare au anunţat că vor proceda la alte teste asupra unui lot de 135 de kilograme, sosit în Coreea de Sud la 6 februarie, dar care nu a fost, încă, introdus pe piaţă. Serviciile veterinare vor testa, de asemenea, produse deja distribuite către clienţi. Cea mai mare parte a celor 1.222 de kilograme a fost deja consumată de către persoane care au comandat produsul pe Internet. Rezultatele analizelor urmează să fie aflate săptămîna viitoare, iar autorităţile sud-coreene ar putea să ordone retragerea produselor dacă testele vor fi pozitive.

Pe de altă parte, experţii americani avertizează că în SUA, oricînd se pot produce contaminări alimentare precum cea a laptelui cu melamină din China, iar autorităţile sanitar-veterinare nu pot face prea multe în acest sens. ”Nu putem inspecta totul”, a spus Steve Solomon, director regional adjunct al Agenţiei americane de reglementare în industria alimentară (FDA). Acesta participa, alături de alţi experţi, la o reuniune de la Chicago a Asociaţiei americane pentru progresul ştiinţei (American Association for the Advancement of Science). Scandalul laptelui contaminat cu melamină din China, care a izbucnit în septembrie, a provocat moartea a şase bebeluşi şi îmbolnăvirea altor 300.000, din cauza laptelui contrafăcut pentru a simula un aport proteic adecvat. Din punctul de vedere al experţilor reuniţi la Chicago, există numeroase moduri în care un produs nociv poate ajunge în lanţul alimentar şi controalele nu sînt suficiente.

Contrafacerea în industria alimentară mondială este o problemă majoră, care generează, anual, venituri estimate la 50 de miliarde de dolari pe an, a explicat John Spink de la Food Safety Policy Center, în cadrul Universităţii Michigan. Dacă uneori, contrafacerile nu au consecinţe asupra sănătăţii, de exemplu o etichetă care afirmă că produsul este ecologic, deşi nu este, există cazuri în care contrafacerea este extrem de periculoasă. Atunci cînd suplimentele alimentare sînt diluate cu apă, bebeluşii mor de foame, deşi au stomacul plin de lapte. Chiar dacă o supraveghere sporită şi o mai bună reglementare sînt necesare în ţări precum China, intoxicaţia alimentară care a provocat recent moartea a nouă persoane în SUA, în urma comercializării unor loturi de unt de arahide contaminat, arată că nici cele mai bune sisteme nu reuşesc să împiedice aceste crize. Una dintre problemele la nivelul securităţii alimentare este că o singură livrare de sirop cu prea multă fructoză, de exemplu, se poate regăsi în două milioane de doze de suc, au subliniat experţii. Din cele 10 milioane de transporturi de produse alimentare importate în SUA, anual, reprezentînd 15% din produsele alimentare comercializate în ţară, doar 1% sînt controlate şi 0,3% supuse testelor.