O bancă românească s-a oferit să cumpere Bank of Cyprus

O bancă românească a depus o ofertă neangajată pentru preluarea sucursalei Bank of Cyprus, dar finalizarea tranzacţiei este responsabilitatea autorităţilor din Cipru, afirmă şeful supravegherii BNR, Nicolae Cinteză, precizând că, în cazul unui eşec, vor fi garantate depozitele de sub 100.000 de euro. Sucursala Bank of Cyprus din România deţine doar 0,7% din activele din sistemul bancar local, astfel că o eventuală contagiune poate fi gestionată corespunzător, mai spune Cinteză. „Indicatorii de solvabilitate şi prudenţialitate atestă un sistem bancar românesc solid”, conchide oficialul BNR. (P.N.)