O barză din răşină călătoreşte prin lume

Filmul "Amélie" rămîne o realizare unică în cinematografia mondială, bucurîndu-se de o mare popularitate peste tot în lume. În Franţa însă, se înregistrează o situaţie similară călătoriei prin cele mai exotice şi cunoscute locuri din lume efectuate de piticul de grădină al tatălui eroinei principale. De această dată, un brutar din nord-estul Franţei este cel care primeşte fotografii cu barza sa din răşină care pozează în faţa unor monumente celebre din cele patru colţuri ale lumii. Barza a fost furată într-o noapte, în luna iunie a anului tercut, de la Yvon Stengel, un alsacian din Strasbourg. Aceasta era montată pe acoperişul unei mici cabane din lemn, cu ocazia sărbătorii berii de la Charleville-Mezieres, în regiunea Champagne-Ardenne.

"La întoarcerea din vacanţă, la sfîrşitul lui august, primesc într-un plic o carte poştală cu barza fotografiată în faţa Turnului Eiffel. Pe poză scria "Am plecat la Paris la solduri"", a explicat brutarul. "Cincisprezece zile mai tîrziu, primesc o vedere cu barza în faţa Porţii Brandenburg, la Berlin. Trei luni mai tîrziu, în faţa Operei din Sydeny. Scrie că a fost să vadă "Lacul lebedelor". Acum trei săptămîni am primit o fotografie cu barza în faţa Statuii Libertăţii", la New York. Chiar dacă vederile ar putea fi fotomontaje, toate plicurile sînt timbrate din ţara de unde provin", asigură brutarul, care nu a identificat încă autorul sau autorii glumei.