O băutură creează polemici

Outox, o nouă băutură revoluţionară pe bază de fructoză, acid ascorbic şi diverse arome, despre care compania producătoare afirmă că accelerează considerabil scăderea concentraţiei de alcool din sânge, a fost lansată, vineri, în Franţa. Acest produs al companiei luxemburgheze Outox a fost lansat, în prezenţa lui Gérard Porte, medicul oficial al Turului Franţei la ciclism, care a ţinut să laude calităţile ştiinţifice ale fructozei. Direcţia Generală pentru Concurenţă, Consum şi Combaterea Fraudelor din Franţa, organismul însărcinat cu analizarea dosarelor referitoare la produsele care prezintă riscuri nutriţionale şi de sănătate, a afirmat însă că nu a primit nicio cerere de autorizare. Totuşi, această “poţiune magică”, îmbuteliată în sticle de 25 de centilitri, poate fi achiziţionată deja de pe Internet, la preţul de 3,99 de euro.

Lansarea acestei băuturi a generat reacţii puternice din partea organismelor care militează împotriva alcoolismului, care afirmă că noul produs îi va incita pe oameni, în special pe tineri, să consume mai mult alcool ca de obicei, mai ales atunci când ies cu prietenii în oraş sau înainte de a conduce automobilul. Reprezentanţii acestor organizaţii susţin că persoana care consumă produsul, după ce a băut alcool, nu va putea să determine cu precizie momentul în care concentraţia de alcool din sânge va ajunge, din nou, la limita legală din Franţa, care este de 0,5 grame de alcool/ litru de sânge. Directorii companiei Outox şi-au apărat produsul de aceste critici, precizând că nu au dorit să lanseze o băutură care ar putea fi învinuită că îi incită pe oameni să consume alcool:

Ministerul Economiei din Franţa a înregistrat un eşec răsunător în urmă cu câţiva ani, când a încercat să stopeze comercializarea unei alte băuturi “magice”, \"Security Feel Better\", lansată în 2006, ai cărei producători susţineau că are capacitatea de a diminua alcoolemia. Iniţiativa acestui minister a fost anulată de către Consiliul de Stat din Franţa, în februarie 2007, care a considerat-o excesivă şi disproporţionată. Creatorii băuturii Security Feel Better pretindeau că acest produs determină o scădere de până la şase ori mai rapidă a alcoolemiei. După o interdicţie de câteva luni, produsul a fost relansat pe piaţă, însă producătorii au pus de această dată accentul pe calitatea acestuia de “a trata mahmureala”.