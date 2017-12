O beatificare istorică rămasă în umbră

Din punctul meu de vedere, cel mai important eveniment al ultimului weekend nu a fost nici nunta regală de la Londra, atât de mediatizată în întreaga lume, nici sărbătoarea zilei de 1 mai şi nici chiar spectaculoasa capturare a lui Osama bin Laden, ci beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea. De acum înainte, în fiecare an, calendarul catolic îl va sărbători pe fostul Suveran Pontif la data de 1 mai, deşi toată creştinătatea îi datorează recunoştinţă acestui Părinte intrat în istorie.

Nu este vorba numai de remarcabilul spirit ecumenic pe care Ioan Paul al II-lea l-a dovedit de-a lungul întregului său pontificat, militând pentru reunificarea bisericilor ortodoxă şi catolică. Popoarele din Europa de Est, în primul rând, alături de restul creştinilor, nu trebuie să uite niciodată că Părintele Ioan Paul al II-lea a contribuit decisiv, împreună cu preşedintele american Ronald Reagan, la prăbuşirea sistemului comunist mondial. Din acest punct de vedere, noi, românii, se cuvine, la rândul nostru, să-l pomenim pe acest Papă, căruia îi datorăm în largă măsură libertatea în care trăim azi.

Ar fi frumos din partea Bisericii Ortodoxe Române să facă un gest de solidaritate creştină, în amintirea acestui Suveran Pontif care ne-a şi vizitat ţara, şi să-i înscrie numele în calendarul nostru ortodox, pentru a-l celebra şi noi, în fiecare an, la 1 mai, căci faptele sale nu sunt cu nimic mai prejos decât ale celorlalţi sfinţi pe care ortodocşii îi sărbătoresc an de an. Începând de acum, de câte ori va fi pomenit în întreaga lume creştină, titulatura completă a numelui său va fi \"Fericitul Ioan Paul al II-lea\".

Ca să aduc lucrurile la zi, am să vă dau următorul exemplu ilustrativ: dacă nu ar fi existat Papa Ioan Paul al II-lea şi lupta sa pentru eliberarea de comunism a popoarelor din Estul Europei, Sorin Ovidiu Vântu n-ar fi avut ce să vândă lui Elan Schwartzenberg, iar Traian Băsescu ar fi fost preşedintele nimănui...