O benzinărie, mărul discordiei în Topraisar

Pentru ca o afacere să înflorească şi să aducă profit, locul în care este amplasată este esenţial. Sunt cazuri, însă, când un vad prea bun poate stârni scandaluri chiar şi între rude. Este şi cazul unei benzinării din localitatea constănţeană Topraisar, amplasată pe DN 38. „Avem contracte cu mai multe primării din vecinătate, pe care le aprovizionăm cu carburant. Printre partenerii noştri se numără şi primăriile din Bărăganu, Mereni, Comana şi Amzacea. Noi aprovizionăm, practic, şapte localităţi constănţene. În această zonă foarte multe staţii au fost închise pentru că erau neconforme, nu respectau legislaţia de mediu”, a declarat administratorul benzinăriei şi unicul acţionar al SC Chris Petrol SRL (care deţine staţia), Florentina Andronic. Femeia spune că, încă din 2009, a început să aibă probleme cu unchiul său. „Terenul pe care este amplasată benzinăria aparţine unchiului meu, Ştefan Pintia, de la care l-am închiriat când am cumpărat societatea. El a declarat că sunt ale lui şi cele două rezervoare de combustibil şi clădirea iniţială a benzinăriei, deşi acestea apar în activele societăţii, care mi-a fost vândută de o terţă persoană, el neavând acte de proprietate pentru ele”, a spus Florentina Andronic.

PROCES PE ROL Ea a declarat că s-a oferit să cumpere terenul de la unchiul său, dar că el a refuzat să vândă, fiind de părere că, doar pentru că este construită pe pământul lui, are drept de proprietate şi asupra benzinăriei. În 2009, Ştefan Pintia şi-a dat în judecată nepoata, cerând rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea ei de pe teren. Procesul nu s-a terminat, instanţa emiţând, între timp, o hotărâre prin care Florentina Andronic are drept de retenţie asupra terenului (drept de proprietate temporar, până la soluţionarea cazului). De asemenea, pentru că la începutul acestui an, mai exact în februarie, contractul de închiriere a expirat, iar Camera de Comerţ începuse dizolvarea societăţii pentru că aceasta nu mai avea un sediu, a fost emis un certificat prin care se suspendă acţiunea de dizolvare şi se stabileşte că sediul social al SC Chris Petrol SRL este pe terenul din Topraisar. Cu toate acestea, Ştefan Pintia a vândut terenul împreună cu benzinăria către SC Invest Grup SRL. „Pe 6 decembrie am primit o notificare de la SC Invest Grup SRL prin care eram anunţaţi că avem la dispoziţie cinci zile pentru a evacua terenul, în caz contrar, eram aşteptaţi pe 22 decembrie la conciliere. Ieri (joi - n.r.) am primit, însă, o nouă notificare, în care ni se comunica că avem la dispoziţie 12 ore pentru a părăsi terenul, asta în condiţiile în care instanţa nu s-a pronunţat, următorul termen fiind pe 9 februarie 2012”, a mai spus Florentina Andronic.

POMPE BLOCATE Ieri, angajaţii benzinăriei s-au trezit cu trei autoturisme care au blocat accesul la pompe şi cu reprezentantul SC Invest Grup SRL, Gheorghe Cristea, împreună cu Ştefan Pintia, care au spus că au venit să-i execute silit, deşi nu aveau niciun ordin judecătoresc în acest sens. Angajaţii povestesc că cei doi au venit însoţiţi de mai multe persoane, care au intrat în birou şi au încercat să-i dea afară. „Am fost nevoiţi să solicităm ajutorul firmei de pază cu care avem încheiat contract pentru a ne putea apăra. Angajaţii noştri au fost jigniţi, făcuţi ţaţe, vaci etc. Într-un final au plecat, iar noi am depus plângeri penale împotriva lor pentru abuzurile comise”, a spus Florentina Andronic. Unchiul femeii, Ştefan Pintia, nu a vrut să comenteze incidentul.