O bolnavă de cancer nu poate fi tratată pentru că nu are acte de identitate

Soarta tinerilor care au trăit în centrele de plasament şi care la vîrsta de 18 ani trebuie să părăsească, potrivit legii, aceste unităţi este, în cele mai multe cazuri, una tragică. Valentina Lupaşcu este un exemplu în acest sens. De mică, ne povesteşte Valentina, a trăit în Şcoala Ajutătoare nr. 1. A reuşit să promoveze cu bine 11 clase, avînd calificarea de ţesător covoare. Atunci cînd a împlinit vîrsta de 18 ani a trebuit să-şi ia adio de la cei care au crescut-o şi care au educat-o. De atunci, şi-a dus veacul pe stradă, a stat în permanenţă la mila vecinilor pentru că nu a avut altă alternativă. Nu i-a fost şi nici nu-i este uşor, dar recunoaşte că a avut noroc de vecini buni, care i-au înţeles suferinţa şi i-au acordat sprijin ori de cîte ori a avut nevoie. Au trecut ani de cînd Valentina Lupaşcu trăieşte pe stradă, doarme şi mănîncă pe străzi, mereu la mila celor din jur. Încearcă şi ea să-i ajute aşa cum poate. „Merg şi le fac cumpărăturile, îi mai ajut la curăţenie, fac tot ce-mi cer”, spune fata. Într-o dimineaţă, vecinii au găsit-o pe fată într-o baltă de sînge şi aproape în stare de inconştienţă. Ei au dus-o imediat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, loc unde cadrele medicale i-au acordat îngrijirile de care avea nevoie. În urma investigaţiilor medicale de specialitate, medicii i-au stabilit un diagnostic care îi schimbă radical viaţa Valentinei: neoplasm de col uterin. Fata încă nu realizează exact ce se întîmplă cu ea, dar ştie că trebuie neapărat să meargă la doctor pentru a se trata, pentru că boala sa nu este una de neglijat. Cadrele medicale i-au explicat că, fără un tratament adecvat, starea sa de sănătate s-ar putea agrava. Valentina vrea să meargă la doctor, însă există o piedică majoră în acest sens: lipsa actelor de identitate, care face imposibilă o internare. Ea ne-a povestit că a făcut tot posibilul să intră în posesia actelor, însă nimeni nu a putut să o ajute. „Am fost la şcoala ajutătoare, dar de acolo mi-au dat doar foaia matricolă. Mi-au spus că nu am nici un act acolo”, spune tînăra. A ajuns la vîrsta de 33 de ani fără să-şi vadă vreodată certificatul de naştere sau vreun act de identitate. Nu a avut niciodată nevoie de aceste acte, aşa că nici nu s-a interesat vreodată de ele. Acum însă are nevoie de o identitate mai mult ca oricînd. Fără acest act, medicii nu o pot interna şi trata. Preşedintele Asociaţiei Oncologic Rom din Constanţa, Corina Alexandru, a declarat că va încerca, la rîndul său, să o ajute. „Atunci cînd are dureri îi dăm bani să-şi cumpere medicamentele de care are nevoie pentru a se calma. Dar îi trebuie neapărat un buletin, un certificat de naştere pentru ca serviciile medicale prestate în cadrul spitalului să-i poată fi decontate. Tratamentele pentru bolnavii de cancer sînt foarte scumpe aşa că trebuie o evidenţă clară a bolnavilor”, explică Corina Alexandru. Preşedintele Asociaţiei Oncologic Rom o cunoaşte pe Valentina de la vîrsta de 18 ani. Ea a apreciat-o mereu pe fată pentru că nu a ales să se prostitueze, aşa cum procedează multe dintre tinerele care ajung pe stradă. „Ea a preferat să-şi cîştige existenţa prin muncă. Niciodată nu a refuzat pe nimeni”, spune Corina Alexandru. „Acum cînd am aflat că este foarte bolnavă vrem să o ajutăm, să-i scoatem un act de identitate. Dacă va fi cazul, îi vom plăti noi asigurările de sănătate şi ce mai trebuie, însă avem nevoie de sprijinul autorităţilor”, spune preşedintele Oncologic Rom.