O britanică de 72 de ani vrea să se trateze în România pentru a putea avea copii

O britanică de 72 de ani vrea să facă tratament în România pentru a putea avea copii, după ce, timp de 20 de ani, a încercat alte procedee costisitoare, dar ineficiente, în Italia, SUA şi în ţara natală, potrivit cotidianului britanic ”Daily Mail”. Jenny Brown a cheltuit deja 30.000 de lire sterline pe tratamente pentru fertilizare in vitro. În urmă cu 20 de ani, femeia a încercat să găsească un donator de spermă şi a încercat să folosească propriile ovule pentru a rămîne însărcinată. Eforturile sale nu au avut însă finalitate, deoarece ovulele nu mai erau fertile, din cauza vîrstei înaintate. De atunci, Jenny Brown şi-a folosit economiile pentru a face şase tratamente de fertilizare in vitro în Italia şi SUA, iar acum face apel la femei cu vîrste cuprinse între 20 şi 25 de ani, pentru a-i dona ovule, deoarece nu vrea să apeleze la o mamă purtătoare. ”Este foarte important să port eu însămi copilul, deoarece cred că astfel voi transmite copilului materialul meu genetic. Cred că, astfel, copilul va semăna mai mult cu mine”, a declarat britanica.

Jenny Brown spune că şi-a dorit dintotdeauna să aibă un copil, însă anii tinereţii i-a petrecut învăţînd pentru a obţine diplome în ştiinţe medicale şi zoologie. ”Timpul potrivit a venit cînd deja aveam peste 50 de ani şi, de atunci, am încercat şi am eşuat cu fertilizarea in vitro. Nu m-am măritat niciodată. Am avut atîţia prieteni ale căror căsnicii au eşuat, încît am decis să rămîn singură şi să cresc tot singură un copil”, a adăugat aceasta. Acum, septuagenara vrea să se înscrie pentru tratament la clinici din România, Bulgaria, Spania şi India. Potrivit medicilor, Jenny Brown riscă pierderea sarcinii şi îmbolnăvirea de diabet, din cauza vîrstei înaintate. În plus, spun aceştia, ea nu va avea destulă energie pentru a avea grijă de copil în mod corespunzător. ”Oamenii mă întreabă cum s-ar simţi un copil cu o mamă de vîrsta mea. Sper că i se va părea special, o să-i spun că am încercat multă vreme şi cît de minunat a fost să-l am. Ştiu că va fi greu, îmi va schimba viaţa total şi sînt pregătită pentru asta”, a subliniat britanica.

Recordul de naştere la cea mai înaintată vîrstă i-a aparţinut, timp de un an, româncei Adriana Iliescu, care a născut o fetiţă, la vîrsta de 66 de ani, în 2005. În prezent, recordul este deţinut de o femeie de 70 de ani din India, care, pe 4 iulie, a născut gemeni, după fertilizare in vitro.