O călăuză în detenţie, alta prestează muncă în folosul comunităţii

Doi bărbaţi din Medgidia acuzaţi că, pe 25 februarie, au ajutat 15 cetăţeni sirieni să treacă ilegal graniţa, din Bulgaria în România, au fost condamnaţi, ieri, de Tribunalul Constanţa. Salim Memet a primit patru ani de detenţie şi Ainur Memet - un an şi opt luni de închisoare cu suspendare, ambii fiind judecaţi pentru trafic de migranţi. În cazul lui Ainur Memer, magistraţii au decis să fie sub supraveghere timp de doi ani şi opt luni. Potrivit sentinţei, în această perioadă el trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii vreme de 90 de zile, la Primăria Medgidia sau la SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia. Hotărârea instanţei nu este definitivă. Conform procurorilor, cei doi bărbaţi au ascuns 15 cetăţeni sirieni, printre care trei copii, într-o autoutilitară încărcată cu marfă. Ei au intrat în România prin punctul de trecere a frontierei Negru Vodă, pe sub nasul poliţiştilor şi vameşilor. Odată ajunşi în ţară, bărbaţii au mers până la intrarea în localitatea Mihail Kogălniceanu, unde i-au ascuns pe migranţi într-o fermă dezafectată.

6.000 DE EURO PENTRU FIECARE TRANSFUG Planul pus la cale de Salim Memet şi Ainur Memet ar fi putut să treacă neobservat de autorităţi dacă forfota din apropierea halei nu ar fi atras atenţia unor soţi care locuiesc în clădirea aflată în apropierea fermei. „La ora 4.47 am ieşit din casă. Am mers puţin spre hale, iar la un moment dat, am văzut un bărbat pitit în boscheţi. Vorbea stâlcit. Tot încerca să ne spună ceva şi arăta spre hala din mijloc. La un moment dat a zis, în turcă, „arkadaş”, ceea ce înseamnă „prieten”. Atunci i-am spus soţului că sigur sunt mai mulţi străini în apropiere. Am mers în hala spre care arăta bărbatul şi acolo am găsit, ascunse într-un colţ, alte 14 persoane“, a povestit Lăcrămioara I. Salim Memet şi Ainur Memet au fost prinşi de anchetatori în momentul în care şi-au făcut apariţia în zonă, pentru a-i prelua pe sirieni şi a-i transporta la Bucureşti. Procurorii au mai reuşit să afle că suspecţii au primit câte 6.000 de euro pentru fiecare membru al grupului de migranţi. În schimbul banilor, aceştia ar fi trebuit să-i transporte până în Europa de Vest.