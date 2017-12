O călugăriţă de 106 ani îl susţine pe Barack Obama

Călugăriţa Cecilia Gaudette are 106 ani şi ar putea deveni cel mai în vîrstă alegător al lui Barack Obama. Aceasta a declarat că s-a înscris pentru a putea vota prin corespondenţă la alegerile care vor avea loc în SUA, luna viitoare. Cecilia Gaudette, s-a născut în SUA dar trăieşte la Roma şi spune că este o susţinătoare a democraţilor. Ea crede că Obama este un om bun şi de aceea vrea să îl voteze. Călugăriţa Cecilia Gaudette şi-a exercitat ultima dată dreptul de vot în anul 1952, cînd l-a votat pe Dwight Eisenhower.

Din păcate, democratul Barack Obama este ţinta unei campanii de defăimare menite să îi afecteze candidatura pentru Casa Albă, prin vehicularea de informaţii potrivit cărora senatorul de Illinois ar fi avut o relaţie apropiată cu o tînără angajată de culoare, relatează “The Daily Mail” în ediţia electronică. Tînăra respectivă a fost angajată în 2004 în echipa sa de campanie înaintea alegerilor care l-au propulsat în poziţia de senator de Illinois, scrie publicaţia britanică. Femeia a fost însă trecută ulterior în plan secund, după ce soţia senatorului, Michelle, a devenit convinsă că acesta a dezvoltat o relaţie apropiată cu ea. Femeia, în prezent în vîrstă de 33 de ani, dezminte aceste informaţii pe care le-a calificat drept bîrfe răutăcioase şi nefondate. O serie de surse de la Washington au sugerat că primele dezvăluiri în acest sens au fost făcute de susţinătorii lui Hillary Clinton, fost contracandidat în cursa internă pentru desemnarea candidatului democrat în cursa pentru Casa Albă, dar de data aceasta, zvonurile par să provină din rîndurile Partidului Republican. Potrivit unei surse intervievate de “The Mail on Sunday”, numele fostei angajate ar fi fost dezvăluit publicaţiilor “Los Angeles Times”, “National Enquirer” şi postului de televiziune ABC.

Potrivit informaţiilor cel mai des vehiculate, tînăra a fost “exilată” pe o insulă din Caraibe în urma intervenţiei lui Michelle Obama, detalii respinse însă de avocatul femeii. “Au spus că a fost îndepărtată din funcţie şi de pe scena politică după ce Michelle a aflat că aceasta avea o relaţie apropiată cu soţul său”, a precizat sursa. “A dispărut şi a reapărut apoi în Caraibe”, a adăugat acesta. “Nu. Nu s-a întîmplat nimic. Am plecat pur şi simplu, la încheierea campaniei”, a declarat femeia în cauză pentru publicaţia “The Mail on Sunday”. “Mi-am schimbat cariera. Doar atît. Sînt un susţinător democrat şi îl sprijin pe senatorul Barack Obama, nu am altceva de spus”, a adăugat ea.