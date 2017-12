O carte zguduie din temelii conceptul de presă liberă

11:33:14 / 20 Septembrie 2014

eu

Foarte bine a facut, sa ii dea in gat, in curand multi cu pozitii importante vor face declaratii socante, vor da in gat tot, si stiti de ce? Pt ca atunci cand vezi minciuna peste tot realizezi ca si tu participi la asta si urmasii nostrii vor fi la fel, ba mai rau...asa ca ... sparge sistemul!!! Sistemul asta imputit functioneaza pe baza noastra, se hraneste cu noi, si noi ne lasam condusi de el...si mereu ne arata ca e mai important decat noi OAMENII