O celebră judecătoare achitată definitiv într-un dosar al DNA s-a pensionat

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul de eliberare din funcţie a judecătoarei Gabriela-Victoria Bîrsan, anunţă Administraţia Prezidenţială. Anul trecut, judecătoarea a fost achitată de Curtea Supremă într-un dosar de corupţie deschis de DNA, iar plenul CSM a decis revenirea ei la Instanţa Supremă.

Judecătoarea Gabriela Victoria Bîrsan este pensionată, prin decretul preşedintelui, începând cu data de 15 aprilie 2019, anunţă Administraţia Prezidenţială. Pensionarea ei a fost aprobată în şedinţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din 10 aprilie.

Judecătorul Gabriela Bîrsan s-a întors în iunie anul trecut la Curtea Supremă, în urma deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, după ce instanţa a achitat-o definitiv în dosarul în care a fost acuzată de fapte de corupţie.

În luna mai a anului trecut, Curtea Supremă a decis achitarea fostei preşedinte a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a instanţei supreme, judecătoarea Gabriela Bârsan, şi a altor trei magistraţi de la instanţa supremă, în dosarul privind fapte de corupţie deschis de procurorii DNA.

Instanţa supremă a menţinut, astfel, sentinţa dată în primă instanţă, de achitare a magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gabriela Bîrsan, Iuliana Puşoiu, Corina Corbu şi Anton Pandrea, care au fost acuzaţi de către procurorii DNA de luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu, mărturia mincinoasă, spălare de bani, favorizarea făptuitorului sau cumpărare de influenţă.

Gabriela Bîrsan este soţia profesorului Corneliu Bîrsan, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, între anii 1998-2013.

"În mod bizar, probe care au fost excluse de instanță sunt și azi în dosar. Nu am fost și nu sunt un judecător corupt.Dacă nu credeam în Dumnezeu în acești ani (Bîrsan a fost suspendată din magistratură timp de 4 ani, cât a durat procesul său - n.r.), aș fi făcut ce mi s-a propus în faza de urmărire penală, să plec din profesie. Nu am făcut asta pentru că vreau să plec demn din această profesie", a declarat Bîrsan, în fața completului de la Înalta Curte, înainte de a fi achitată.

Tot atunci, judecătoarea Gabriela Bîrsan aexplicat că a refuzat să citească rechizitoriul și că ce i s-a întâmplat nu are nimic de a face cu eradicarea corupției. "M-am trezit peste noapte transformată din judecător de carieră, într-un judecator corupt. Eu și soțul meu avem peste 90 de ani puși în slujba Dreptului. Am suferit abuzuri grave, și eu, și soțul meu. Din 6 octombrie 2011 am devenit un om vânat", a declarat, cu același prilej, judecătoarea Bîrsan.