O chitară la care a cântat George Harrison, la licitaţie

O chitară la care a cântat George Harrison, înainte de... invazia formaţiei The Beatles în SUA, va fi scoasă la licitaţie în mai, împreună cu un disc rar, a cărui copertă este semnată de membrii trupei britanice, a anunţat casa Julien's Auctions. Chitara electrică ce a aparţinut lui George Harrison, un model Rickenbacker 425 din 1962, este evaluată la o sumă cuprinsă între 400.000 şi 600.000 de dolari şi va fi scoasă la licitaţie între 16 - 17 mai, la Hard Rock Cafe din New York. George Harrison, care a încetat din viaţă în 2001, la vârsta de 58 de ani, a cântat la această chitară în 1963, în timpul apariţiilor televizate la emisiunile din Marea Britanie „Ready Steady Go!“ şi „Thank Your Lucky Stars“. Câteva luni mai târziu, în februarie 1964, The Beatles avea să promoveze fenomenul Beatlemania în SUA, după ce formaţia a fost invitată să cânte în emisiunea „The Ed Sullivan Show“.

George Harrison a cumpărat chitara în 1963, din Mount Vernon, Illinois, unde fusese în vizită la sora lui, potrivit casei de licitaţii Julien's Auctions din Beverly Hills, California. Chitara, pe care Harrison a vopsit-o în alb şi negru pentru a se asorta cu chitara Rickenbacker a lui John Lennon, a fost folosită şi în timpul sesiunilor de înregistrări ale melodiilor ”I Want to Hold Your Hand” şi ”This Boy”, din octombrie 1963. Ulterior, chitaristul formaţiei The Beatles a dăruit instrumentul prietenului său, muzicianul George Peckham, care a cântat la acesta în timpul emisiunii de televiziune britanice „Top of the Pops“, alături de formaţia The Fourmost. La licitaţia din mai va mai fi propus spre vânzare discul ”Beatles '65”, a cărui copertă include autografele lui John Lennon, George Harrison, Paul McCartney şi Ringo Starr. Deoarece era un lucru rar ca toţi membrii formaţiei să dea autografe pe copertele discurilor, după explozia de popularitate din SUA, acest disc este aşteptat să se vândă cu 300.000 de dolari. La licitaţie vor mai fi scoase la vânzare o chitară bas Hofner, închiriată de Paul McCartney la mijlocul anilor '60, albumul ”Please Please Me”, a cărui copertă este semnată de membrii formaţiei, şi o pânză a unui tablou neînrămat, pictat de John Lennon în jurul anului 1966, intitulat ”Shroud of Tourin” - aceste obiecte fiind estimate la o sumă cuprinsă între 20.000 şi 50.000 de dolari fiecare.

Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon şi George Harrison au format trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în întreaga lume.