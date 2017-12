O cîntăreaţă nonagenară devansează în topuri nume sonore

Vera Lynn, o cîntăreaţă britanică celebră în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit cea mai în vîrstă dintre artiştii incluşi în topul celor mai bine vîndute 20 de albume în Marea Britanie, devansînd nume celebre ca U2 şi Eminem. Vera Lynn, care a contribuit la menţinerea moralului ridicat al soldaţilor britanici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial cu ajutorul cîntecelor şi al personalităţii sale, a ocupat, la 92 de ani, poziţia a 20-a în clasamentul celor mai bine vîndute albume din Regatul Unit. Compilaţia ei “We\'ll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn” a fost inclusă în clasamentul celor mai bine vîndute albume ale ultimelor decenii, în Marea Britanie, după ce s-a aflat în fruntea topurilor muzicale în anii 1950. “Sînt foarte încîntată să apar, din nou, în clasamentele muzicale, după toţi aceşti ani”, a declarat Vera Lynn.

Albumul “We\'ll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn” devansează materialele unor nume sonore, precum U2, Green Day sau Eminem. Acesta a fost repus în vînzare cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la declaraţia prin care Marea Britanie a intrat în război. Conţine 24 de titluri din perioada ei de glorie, printre care şi “Auf Wiederseh\'n Sweetheart”, care a fost Nr. 1 în SUA în 1952.

Vera Lynn s-a născut pe 20 martie 1917, la Londra, iar cariera ei de cîntăreaţă era deja bine conturată în momentul declanşării războiului, în 1939. A parcurs mii de kilometri, riscîndu-şi adeseori viaţa, pentru a participa la diverse acţiuni de ridicare a moralului trupelor britanice.