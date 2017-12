O ciupercă creşte preţul la cafea

Guvernul SUA a decis să se implice în eforturile internaţionale de a salva plantaţiile de cafea din America Centrală, decimate de o ciupercă. ”Rugina cafelei”, sau Hemileia vastatrix, a provocat deja daune de peste un miliard de dolari de-a lungul Americii Latine. Ciuperca este letală mai ales pentru bobul de cafea Arabica, folosit pentru cafelele cele mai scumpe. Vremea ploioasă accentuează această problemă. Ciuperca afectează deja preţul cu care sunt comercializate unele cafele. ”Suntem îngrijoraţi, deoarece ştim că rugina cafelei a provocat deja deforestări masive”, a comentat Raj Shah, şeful US Agency for International Development (USAID). Acesta a anunţat un parteneriat în valoare de cinci milioane de dolari pe care agenţia l-a lansat alături de Centrul de Cercetări asupra Cafelei din cadrul Universităţii Texas A&M, pentru eliminarea acestei ciuperci.

Autorităţile americane nu lansează acest efort doar pentru a reduce riscul scumpirii cafelei, ci şi pentru că se teme de consecinţele economice ale acestei boli devastatoare. Specialiştii estimează că producţia de cafea ar putea scădea cu 15% - 40%, în următorii ani, din cauza ciupercii, ceea ce ar însemna că circa 500.000 de oameni şi-ar pierde slujbele. Autorităţile americane finanţează acest proiect de combatere a ”ruginei cafelei” în cadrul Programului „Feed the Future“, ce are ca ţel eradicarea sărăciei extreme prin dezvoltarea agricolă şi îmbunătăţirea nutriţiei. ”Deşi acest efort a ajutat la reducerea foametei în rândul copiilor la nivel mondial, există riscul să ne întoarcem în trecut din cauza ruginei cafelei”, a argumentat Raj Shah.

CAFEAUA DE DIMINEAŢĂ, AMENINŢATĂ Deşi unele state au reuşit să ţină ciuperca sub control, anumite ţări mai sărace din America Latină, specializate în producţia de cafea, continuă să fie afectate semnificativ de această boală. Recolta din sezonul 2013-2014 a fost cu 28% mai mică decât anul trecut din cauza acestei boli, trecând în şomaj 90.000 dintre cei 300.000 de oameni ce lucrează în acest sector. Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama şi Costa Rica sunt ţările cele mai afectate de ”rugina cafelei”.

Majoritatea cafelei de slabă calitate, produsă în masă, vine din Asia dar şi din alte regiuni. Cafeaua mai bogată şi mai scumpă este produsă în ferme mici, situate la altitudini înalte în America Centrală. Fermierii lor de multe ori nu au suficienţi bani pentru a cumpăra fungicidele necesare şi nici nu cunosc tehnicile de plantare care permit evitarea contaminării. ”Rugina cafelei” este o ciupercă extrem de contagioasă, din cauza sporilor ce călătoresc prin aer. Ciuperca afectează mai multe varietăţi, însă boabele Arabica sunt cele mai vulnerabile. Vremea ploioasă accentuează această problemă. Ric Rhinehart, de la Specialty Coffee Association of America, afirmă că, în cel mai rău caz, ”consumatorii vor plăti preţuri extraordinar de mari pentru acele cafele, dacă vor mai fi disponibile”. Anumite varietăţi ce au o origine unică, precum cafelele antigua din Guatemala, devin din ce în ce mai greu de găsit. Dacă problema va continua, specialistul afirmă că anumite companii ce produc cafea vor creşte preţurile sau vor apela la varietăţi mai uşor de găsit, scăzând calitatea cafelei.