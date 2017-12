O clădire din New York s-a prăbuşit, astăzi, în urma unei explozii produse în cartierul East Harlem, provocând un incendiu şi un nor de fum imens, a anunţat poliţia. "A avut loc o explozie şi o clădire s-a prăbuşit", a declarat, pentru AFP, un purtător de cuvânt al poliţiei din New York, fără alte precizări. Potrivit presei americane, aproximativ zece persoane au fost rănite uşor în acest accident produs la intersecţia 116th Street şi Park Avenue.

"Am fost informaţi la ora 09.34 (16.34 ora României). A fost o clădire rezidenţială. Pompierii din New York sunt pe cale de a stinge focul", a adăugat un alt purtător de cuvânt al poliţiei.

Nicio informaţie nu este disponibilă în acest stadiu cu privire la cauzele exploziei.