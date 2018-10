O clauză abuzivă, eliminată dintr-un contract Bancpost

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a câştigat, la Curtea de Apel, un proces cu Bancpost, după ce a sancţionat şi a eliminat o clauză abuzivă dintr-un contract de credit, a declarat, joi, preşedintele autorității, Marius Pîrvu, citat de agerpres.ro. Este vorba despre o clauză dintr-un contract de credit de nevoi personale în franci elveţieni, care îi permitea băncii să modifice unilateral dobânda - „Instanţa a hotărât că cei care deţin contracte de credit pentru nevoi personale sunt îndreptăţiţi să solicite, prin acţiuni separate, restituirea sumelor calculate în plus ca urmare a constatării nulităţii clauzei specificate în sentinţă. Cu alte cuvinte, instanţa a certificat faptul că acea clauză era abuzivă şi trebuia eliminată, creând astfel un precedent, iar consumatorii care au astfel de clauze în contractele bancare se pot îndrepta în nume propriu pentru recuperarea sumelor calculate în mod abuziv“. Pîrvu i-a sfătuit pe toţi consumatorii cu contracte de credite în care există prevederi care permit băncilor să mărească unilateral dobânzile să facă plângere la ANPC. El a mai reamintit că, din august, consumatorii găsesc postate pe site-ul autorităţii, în fiecare lună, toate comisioanele din sistemul bancar din România. Bancpost a mai fost în vizorul ANPC şi în alte cazuri. La începutul lui august, autoritatea a anunţat că a amendat instituția bancară cu 150.000 lei şi a decis că ea trebuie să restituie clienţilor dobânzile şi penalităţile calculate şi reţinute timp de aproape zece ani, în perioada iulie 2008 - martie 2018, pentru întregul portofoliu de credite cesionat către EFG New Europe Funding II B.V. Sancțiunea a fost contestată în instanță. Reamintim că Bancpost a fost preluată, în acest an, de Banca Transilvania.