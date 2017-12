O clipă de neatenţie ar putea să îl coste viaţa

Un copil de trei ani se află în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, după ce a fost lovit, marţi, de o maşină. Băieţelul se juca pe trotuarul străzii Avram Iancu, sub supravegherea mamei, în faţa casei unde locuieşte. La un moment dat, copilul a vrut să coboare de pe bordură, dar nici nu a apucat să facă un pas şi a fost izbit în plin de un autoturism marca Hyundai, care se deplasa pe strada Avram Iancu, dinspre strada Bucureşti, spre bdul I. C. Brătianu.“ Am văzut doar cum o maşină, care venea cu viteză foarte mare, aproape o sută de km la oră, l-a lovit, azvîrlindu-l la cîţiva metri. M-am speriat foarte tare şi am chemat o ambulanţă. Maşina care l-a lovit nu a oprit, ci a trecut mai departe”, a spus mama copilului, Daniela Pîrvu. Ambulanţa l-a transportat pe băiat de urgenţă la Spitalul Judeţean, aflîndu-se în stare de inconştienţă. Poliţiştii care investighează cazul spun că, la puţin timp de la producerea accidentului, la sediul poliţiei s-a prezentat Minodora Marin, în vîrstă de 20 de ani, şoferul maşinii implicate în accident. Femeia le-a spus poliţiştilor că s-a speriat foarte tare şi de aceea a fugit. În urma recoltării probelor biologice, poliţiştii au stabilit că tînăra nu se afla sub influenţa vreunei substanţe care să îi afecteze capacitatea de a conduce. Anchetatorii spun că de vină pentru producerea accidentului este copilul, care a încercat să traverseze strada prin loc nepermis, dar nici şoferiţa Hyundai-ului nu va scăpa de rigorile legii, ea fiind cercetată pentru fugă de la locul accidentului şi vătămare corporală. Medicii care veghează starea de sănătate a băiatului sînt rezervaţi în declaraţii, acesta aflîndu-se, în continuare, în comă.