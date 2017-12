O colaborare muzicală inedită

Christina Aguilera şi Adam Levine, starul show-ului The Voice, difuzat de postul de televiziune NBC, cântă alături de trupa Maroon 5, pe un nou single al formaţiei. Christina Aguilera şi Adam Levine au participat la înregistrarea piesei “Moves Like Jagger”, ce va fi lansată săptămâna viitoare, pe iTunes. Această piesă va fi interpretată şi pe data de 21 iunie, în cadrul emisiunii The Voice. Noul single a fost înregistrat luna trecută, la Los Angeles şi este caracterizat drept “o piesă pop puternică, caracteristică pentru Maroon 5”. Christina Aguilera a declarat că această colaborare este o şansă minunată. Adam Levine şi Christina Aguilera, alături de Cee Lo Green şi de Blake Shelton sunt “antrenorii” de la The Voice, o emisiune care îşi propune să găsească noi talente muzicale şi care îi oferă câştigătorului un contract pentru lansarea unui album şi un premiu de 100.000 de dolari.

Christina Aguilera se menţine în atenţie şi pe coperta revistei “W”, uimind cu silueta zveltă pe care a arătat-o la şedinţa foto. Totuşi, fotografiile nu o arată pe cântăreaţă goală, aceasta acoperindu-şi părţile intime cu o eşarfă de mătase şi un buchet de trandafiri roşii. Imaginea artistei a fost completată de părul desfăcut şi ondulat. Christina Aguilera, în vârstă de 30 de ani, a vorbit în cadrul interviului despre problemele pe care le-a avut în ultima perioadă, despre decăderea în carieră şi despre încercările sale de a schimba lucrurile. În ultimul an, cariera cântăreţei a fost afectată de problemele pe care aceasta le-a avut în viaţa personală. Vedeta a divorţat recent de producătorul muzical Jordan Bratman, alături de care are un fiu în vârstă de 3 ani. Christina Aguilera a cântat la gala premiilor Grammy, într-un recital dedicat cântăreţei Aretha Franklin şi a interpretat imnul american la gala Super Bowl. Ambele prestaţii au fost departe de a fi perfecte, cântăreaţa americană uitând un vers din imnul naţional şi împiedicându-se pe scenă la gala premiilor Grammy. În luna martie, a fost arestată alături de iubitul ei, în stare de ebrietate, într-un automobil condus de acesta, în apropierea unui club din West Hollywood.