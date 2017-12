O COLECŢIE DE PERLE

De cînd mă ştiu, mi-a plăcut să-mi notez cîte o vorbă de duh sau cîte o expresie memorabilă. Aşa am ajuns să deţin o modestă colecţie de perle retorice, stilistice sau gramaticale, din care aş vrea să împărtăşesc cîteva şi cititorilor “Telegrafului”, ca să ne amuzăm împreună, dacă tot a început weekend-ul.

De pildă, l-am auzit cîndva pe Emil Hurezeanu dînd un citat din Voltaire: „Fără libertatea de a blama, nu există elogii.” Excelent aforism şi foarte potrivit pentru presă, deşi, pe vremea lui Voltaire, încă nu exista gazetăria! Asta a fost o replică inspirată, pe care moderatorul de televiziune i-a dat-o lui Traian Băsescu, drept răspuns la criticile acestuia faţă de unele trusturi de presă care începuseră să se lege de familia preşedintelui. Nu ştiu cît de sensibil a fost şeful statului la un asemenea argument intelectual, pentru că nu pare prea subtil. Pentru cultura sa marinărească, un schimb de înjurături neaoşe ar fi fost mai inteligibil şi mai comod… În altă ordine de idei, dar cu evidentă aluzie tot către preşedinte, a fost replica unei sindicaliste din învăţămînt, probabil profesoară, difuzată la un jurnal de ştiri, în direct, la o oră de maximă audienţă: „Peştele de la cap se împute, dar se curăţă de la coadă”. Din nefericire pentru noi, alegătorii din România anului de graţie 2009, doamna profesoară are mare dreptate, pe lîngă faptul că dovedeşte multă ironie! Şi dacă am pomenit de acest an, în care criza mondială şi-a făcut simţită prezenţa în ţara noastră printr-un mare număr de şomeri, pe lîngă multe alte consecinţe, am reţinut şi exclamaţia unui funcţionar guvernamental care a aflat că este pus pe lista neagră a disponibilizărilor: „Dacă ne daţi afară pe noi, voi pe cine mai conduceţi?”

Schimbînd registrul stilistic, voi cita două aserţiuni surprinzătoare şi convingătoare ale unui tînăr muzician contemporan de rock din România, pe care am avut plăcerea să-l ascult vorbind, nu cîntînd, la o emisiune tîrzie din noapte, într-un talk-show lansat ceva mai recent de un post de televiziune. Este vorba despre Adrian Despot, solistul vocal al trupei „Viţa de vie”. N-am crezut, sincer să fiu, că un rocker din generaţia sa poate avea atîta perspicacitate intelectuală exprimată cu o simplitate admirabilă! Vorbind cu moderatorul despre calitatea jalnică a majorităţii emisiunilor TV din ziua de azi, tînărul a articulat o replică demnă de ţinut minte: „Astăzi, bunul simţ şi bunul gust au devenit plictisitoare, atît la televizor, cît şi în politică, deci nu mai fac rating şi nu mai aduc voturi”… Cu o remarcabilă elocinţă, el a continuat desenul retoric: „După Revoluţie, nu mai ştiu exact cînd anume, în clipa în care o televiziune, indiferent care a fost aceea, a introdus în jurnalul de ştiri primul viol, comentat jurnalistic, a fost deschisă Cutia Pandorei, iar relele şi kitsch-ul au invadat întreaga noastră societate, pînă la cel mai înalt nivel politic”.

Nu mai am de făcut niciun retuş acestui portret memorabil, care este cel mai recent intrat exemplar în modesta mea colecţie de perle!