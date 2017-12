O companie americană, al treilea producător de gaze din România?

10:49:15 / 27 Septembrie 2014

Vindem tot

Din miliardele de euroi imprumutati cu girul Basaului nu se puteau face investitii in propriile mijloace de extractie a resurselor,in dezvoltarea industriei romanesti? Ba da,se putea dar nu se vrea ! Care naiba independenta energetica,a inebunit lumea ?! Adica vin unii,exploateaza resurse de la noi iar noi cumparam de la ei... Bravo! Traiasca politicienii bine ! Dar si noi poporul suntem vraiste,meritam rahatul. Noi nu avem nevoie de nimic,si asa ne curatam in liniste,ca cica e ilegal sa te revolti si e bine sa crapi ,,civilizat'',ca sa intri in Rai.