O companie chineză propune un dispozitiv pentru detectarea alimentelor periculoase

Un gigantul IT chinez a realizat un dispozitiv inteligent, de forma unei baghete, capabil să analizeze conținutul mâncării, scrie agenția France Presse. Ideea unei baghete inteligente, care a fost prezentată într-un videoclip la 1 aprilie, a fost primită cu entuziasm, fapt ce a determinat gigantul IT să se gândească serios asupra acestei chestiuni, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei pentru AFP. Noua etapă de dezvoltare a produsului a fost introdusă în această săptămână de compania chineză sub forma unui videoclip edificator. Baghetele care conțin senzori electronici au fost introduse succesiv în numeroase vase care conțineau ulei de bucătărie. Senzorii de pe acestea analizează temperatura și compoziția uleiului, iar un smartphone care este conectat la baghete afișează informațiile recepționate. Dacă uleiul este nepotrivit pentru consum se aprinde un led roșu de pe baghete. Aceste baghete inteligente nu au fost încă lansate pe piață.