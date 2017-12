O companie japoneză va oficia căsătorii în spaţiu

O companie japoneză intenţionează să organizeze ceremonii de oficiere a căsătoriilor în spaţiu, la o altitudine de aproximativ 100 de kilometri, cuplurile interesate putînd să-şi facă rezervări începînd de marţi, informează linternaute.com.

Compania japoneză First Advantage din Tokyo a început să accepte cereri de rezervări din partea viitoarelor fericite cupluri, costul unei astfel de ceremonii ajungînd la suma de 240 de milioane de yeni japonezi (1,45 de milioane de euro). Cuplurile vor fi îmbarcate pe o mică navetă spaţială, care va fi propulsată la o altitudine de 100 de kilometri. În timpul zborului de o oră, cuplul va petrece cîteva minute în imponderabilitate, timp în care cei doi însurăţei îşi vor da consimţămîntul. În navetă, alături de miri mai pot veni trei invitaţi. Formalităţile pentru ceremonia de căsătorie vor fi rezolvate înainte de decolare, pentru ca mirii, după ce şi-au spus “Da”, să poată petrece timpul în navetă contemplînd Pămîntul. First Advantage va organiza zborurile în parteneriat cu o companie americană, Rocket Plane, care va lansa navetele de la un aeroport privat din Oklahoma, centrul SUA. Deşi oferta a fost lansată în Japonia, First Advantage crede că va primi cereri de rezervări şi de la persoane bogate din China sau Golful Persic.

Turismul spaţial este în plină dezvoltare şi atrage din ce în ce mai multe companii. Primul turist care a ajuns la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale a fost americanul Dennis Tito (2001), care a plătit pentru această plăcere suma de 20 de milioane de dolari. Acesta a fost urmat de sud-africanul Mark Shuttleworth (2002), americanul Greg Olsen (2005), americanca de origine iraniană Anousheh Ansari (2006) şi americanul de origine maghiară Charles Simonyi (2007).