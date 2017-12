O constănţeancă i-a depăşit pe Rihanna şi David Guetta

După Inna, o altă constănţeancă se bucură de succes pe scena muzicii internaţionale: Alexandra Stan. Dacă mangaliota reuşea, în 2009, să detroneze nume precum Michael Jackson, Beyonce sau Shakira, în topurile din Spania, Alexandra Stan este mai bine cotată decât Rihanna şi David Guetta în clasamentele muzicale din Marea Britanie, Franţa ori Spania şi a înnebunit cluburile din Europa cu piesa \"Mister Saxobeat\". „Eu, fiind din Constanţa, un oraş mic, nu eram obişnuită să cânt pe scene mari. Viaţa mea s-a schimbat radical. Nu mai am timp să ies cu prietenii. Eu în domeniul muzical nu am decât un an de canto, dar nu cred că asta este cel mai important. Contează să ai câte puţin din toate, să fii foarte pregătit pentru munca fizică şi să ai un corp rezistent, să dormi două-trei ore pe noapte\", a declarat solista pentru un cunoscut post TV.

Eforturile ei s-au concretizat într-o singură cifră: a fost numărul unu în topurile din Franţa, Canada, Spania, Rusia, iar de curând a aflat că ultima sa piesă este cea mai ascultată şi în Marea Britanie. „I-am surclasat pe David Guetta şi pe Rihanna. Dacă stau să mă gândesc, nu realizez… e Rihanna, totuşi!\", a adăugat artista. În prezent, Alexandra promovează o nouă piesă, care se numeşte „Get Back\", iar acum lucrează la un videoclip şi intenţionează să lanseze, anul acesta, şi primul său album.

Simpatica solistă cunoscută constănţenilor din emisiunea „Mamaia caută o vedetă”, difuzată la Neptun TV, a cunoscut consacrarea pe piaţa muzicală alături de cei de la Maan Studio, Marcel Prodan şi Andrei Nemirschi, cu care a semnat un contract pe cinci ani, la finele anului 2009. Producătorii susţin că tânăra solistă, în vârstă de 20 ani, are două atuuri puternice: o voce şi o imagine de invidiat. Fire optimistă, constănţeanca este studentă la Facultatea de Management din cadrul Universităţii „Andrei Şaguna”.