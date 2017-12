O constănţeancă, Studentul Român al Anului în Străinătate

19:19:56 / 09 Ianuarie 2014

bravo copii

Bravoa voua! Pacat sinteti din ce in ce mai putini in tara asta condusa de inculti,parveniti si retardati care nu va accpeta ca nu puteti fi condusi ca aveti creier pe car il foflositi la capacitate maxima si din aceasta cauza aveti coloana vertebrala si nu va plecati capul in fata oricarui idiot care are bain si asa zisa putere. Pacat din nou ca altii profita de voi in loc sa faceti ceva in tara asta unde oricum ati intra intr+un con de umbra,ca noi nu avem nevoie de oameni destepti.Inca o data bravo voua.